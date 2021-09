Grande Fratello Vip: incredibile, c'è già il nome del vincitore!

Gossip TV

I bookmakers non hanno dubbi: ecco chi trionferà nella sesta edizione.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip deve ancora iniziare e già circola il nome del vincitore tra i 22 concorrenti - Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié - pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Manuel Bortuzzo, il 22enne triestino, promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni in seguito ad una sparatoria, sarebbe, secondo i bookmakers, il favorito per la vittoria finale. L'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, sarebbe sul podio insieme alle due showgirl Raffaella Fico e Francesca Cipriani. A seguire, un altro novo volto del dating show di Maria De Filippi, Soleil Sorge e via via gli altri, quotati molto meno.

A seguire la bella italo-americana, lo schermidore Aldo Montano insieme all’ex volto di Tempation Island, Manila Nazzaro e poi ancora il modello egiziano Samy Youssef e l’attore Alex Belli.

Chi è il meno favorito per gli scommettitori del reality? Il giovane romano Tommaso Eletti a cui fanno seguito gli altri concorrenti, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e il figlio di Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu.

Proprio Manuel, il favorito dell'edizione, ha dichiarato di non vedere l'ora di mettersi in gioco al Gf Vip. Intervistato dal settimanale DiPiù, Bortuzzo ha confessato che allontanarsi da casa rappresenta una bella sfida e che il Gf è sempre stato un suo sogno. Nell'intervista, ha inoltre aggiunto: "A volte mi capita di avere dei momenti di scoramento, mi chiudo in camera a riflettere sulla mia condizione, a pensare alla vita di prima", ha dichiarato non nascondendo di vivere momenti di grandi sconforto.

