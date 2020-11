Grande Fratello Vip, incidente per Massimiliano Morra: "C'è l'osso di fuori!", ecco cosa è successo

Gossip TV

Infortunio nella Casa del Grande Fratello Vip per l'attore.

Brutto incidente nella Casa del Grande Fratello Vip per Massimiliano Morra. L'attore campano ha avuto bisogno dell'intervento del medico perché, mentre si stava cimentando nella prova settimanale, è rimasto ferito a un piede per via di un pezzo di vetro sul pavimento.

Incidente al Gf Vip per Massimiliano Morra, interviene il medico

Attimi di panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Massimiliano è stato protagonista di un brutto infortunio domestico. I concorrenti erano riuniti in salone per cimentarsi nella prova settimanale quando l'attore si è ferito a un piede con un pezzo di vetro rimasto sul pavimento. Un incidente che agli occhi degli altri Vipponi è apparso subito come grave.

Morra ha mostrato la ferita ad Andrea Zelletta, che si è spaventato e ha iniziato a urlare: "Non guardare, c'è l'osso di fuori". Anche Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si sono avvicinate immediatamente per soccorrerlo, in attesa dell’arrivo del medico. Il tutto si è concluso poco dopo solo con un grande spavento. Il concorrente partenopeo del Gf Vip è infatti rientrato nella Casa rassicurando tutti i suoi compagni di gioco: "Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare".

Oltre all’incidente, Massimiliano nelle ultime ore è stato protagonista di un'acceso scontro con Tommaso Zorzi. L'attore è stato accusato dall'influencer milanese di non prendere mai chiaramente una posizione. E, ora che il gioco è entrato nel vivo, questo comportamento potrebbe costargli caro, specie perchè questa settimana è in nomination.

