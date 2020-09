Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5 la prima puntata: le anticipazioni

Gossip TV

Al via stasera la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 14 settembre 2020, su Canale 5 partirà finalmente la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che raddoppia e torna in onda venerdì 18 settembre. Al timone del popolare reality show Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti davvero esplosiva formata dalla showgirl Antonella Elia e Pupo.

Le anticipazioni della prima puntata del Gf Vip

È finalmente finita l'attesa! Mancano poche ore alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Signorini e commentato da Pupo e Antonella Elia. Stasera, lunedì 14 settembre, entreranno nella Casa di Cinecittà solo 12 dei concorrenti annunciati da Signorini: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Saranno loro i protagonisti dell’episodio d’esordio del reality.

Gli altri Vip varcheranno la famosa porta rossa durante il secondo appuntamento settimanale che andrà in onda il prossimo venerdì 18 settembre: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Per loro, il tempo di entrare in gioco non è ancora arrivato. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 100mila euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Spiati 24h su 24h senza contatti con il mondo esterno. La convivenza forzata offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri. "La Casa sarà molto più ampia del solito, con colori accesi, stile Anni ’70. Il salone è enorme e ci saranno molte novità, oltre al tugurio e alla suite. Sarà una Casa di ‘rottura’ rispetto alle edizioni precedenti. Sono 20 concorrenti caratterizzati da due elementi, una fortissima personalità e tanta voglia di farsi conoscere. Sarà una Casa molto accesa nelle discussioni e nei confronti. E non escludiamo nuovi ingressi…" ha confessato Alfonso. I telespettatori potranno seguire la diretta del Grande Fratello Vip sui canali free Mediaset Extra, e La5. Tante conferme e alcune novità nel regolamento del reality, che a 20 anni esatti dal debutto, continua a macinare ascolti record. Segno che il pubblico mostra ancora interesse per la formula. L'appuntamento è per stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5.

