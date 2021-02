Grande Fratello Vip, Imma Battaglia durissima con le Rosmello: "Forzatura ed esibizione della cultura gay"

Gossip TV

Imma Battaglia critica le Rosmello e il Grande Fratello Vip, parlando dell'attenzione mediatica che ha ricevuto la coppia di (ex) amiche.

L’amicizia speciale nata nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ha fatto molto discutere. Le gieffine sono state supportate da tantissimi fan ma c’è chi, come Imma Battaglia, trova che il rapporto sia una forzatura e che il programma abbia contribuito ad un’eccessiva diffusione mediatica di una distorta cultura gay.

Grande Fratello Vip, Imma Battaglia critica la conduzione di Alfonso Signorini

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno creato un rapporto unico, fatto di alti e bassi, baci che hanno infiammato la rete ma anche di discussioni senza fine. Le Rosmello hanno conquistato Twitter e un fandom senza precedenti, che ha premiato Dayane spedendola direttamente in finale. La modella brasiliana e l’attrice siciliana si sono lasciate coinvolgere da atteggiamenti sempre più intimi, che hanno spinto Alfonso Signorini ad indagare in modo approfondito.

Nel corso delle Puntate del Grande Fratello Vip, infatti, si è parlato a lungo di questa amicizia speciale ma la conclusione è stata sempre la medesima: nessuna delle due aveva un secondo fine. Questo fino all’ultima diretta, durante la quale la Mello ha confessato di essere stata innamorata di Rosalinda ma di aver capito che per loro non ci sarebbe stato futuro in campo amoroso. Dopo la confessione è arrivato il tradimento, che ha lasciato spiazzati i telespettatori e ha fatto infuriare la Cannavò. In Casa non mancano le discussioni per quanto accaduto anche se la brasiliana sembra essere convinta della sua scelta.

Gf Vip, arriva la dura critica di Imma Battaglia per le Rosmello

L’attenzione che Signorini ha riservato alle Rosmello non è piaciuta proprio a tutti. Imma Battaglia, intervistata da Today, ha criticato la piega che il programma ha preso sotto la conduzione di Alfonso. "Credo che il momento di Gabriel Garko sia stato intenso, doloroso, sofferto, sfruttato ma sfruttato anche male […] Dopo di che c'è stata una forzatura, un'esibizione continua di tutto quello che è un linguaggio, una cultura gay, nella comunicazione tra Zorzi e Signorini, ad esempio. Sembrava che delle grandi solidarietà di coabitazione coatta dovessero trasformarsi necessariamente in amore […] Anche nell'edizione dell'anno scorso a un certo punto è stata forte la questione omosessuale, ci sono finita anche io in mezzo, però comunque dall'altra parte c'era un corrisposto eterosessuale, con la coppia Ciavarro-Clizia. Era tutto più credibile”.

A proposito del rapporto tra Rosalinda e Dayane, invece, la Battaglia ha un’idea molto chiara: “Non credo minimamente a quella storia, ma fin dall’inizio […] Non ci credo perché l'amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare neanche davanti all'idea che tua figlia ti guardi, come ha detto ieri. È un po' quello che è accaduto a Pierpaolo. Anche lui ha un figlio ma non mi pare che si sia fermato davanti a un amore”.

