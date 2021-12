Grande Fratello Vip, il web si appella agli sponsor affinché la produzione non protegga Katia Ricciarelli

Gossip TV

I social indignati dal comportamento della soprano, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, ci sono stati svariati scivoloni da parte dei concorrenti ma, per alcuni, non ci sono stati rimproveri o provvedimenti. Quest'ultimi in particolare, come annunciato in apertura del reality show da Alfonso Signorini, sono stati volutamente ridimensionati per quel "politically correct" che si è deciso di accantonare. Nel corso di questa edizione, le frasi discutibili pronunciate da Katia Ricciarelli, la nota soprano originaria di Rovigo, sono state molte e la cantante lirica non sono mai stati fatti rimproveri di alcun tipo. Anzi, si è visto forse un trattamento di riguardo nei confronti dell'ex moglie di Baudo, elogiando la sua indiscutibile carriera ed evidenziando il malessere della Ricciarelli causato dalla solitudine di cui spesso ha parlato nel corso sua avventura al Gf.

Le ultime dichiarazioni della Ricciarelli, rivolte a Lulù Selassiè, questa volta, hanno fatto infuriare a tal punto il web, che sono stati interpellati alcuni sponsor del reality affinché la produzione prenda i dovuti provvedimenti.

Degli utenti hanno scritto alle varie ditte che forniscono i loro prodotti alla Casa del Grande Fratello Vip 6 e due di queste, Italianolives e Vetrate Weese, hanno risposto quanto segue: < Ci dissociamo nel modo più assoluto da questo genere di comportamento - si legge dal social di Italianolives - purtroppo solamente riportare quanto riferito alla produzione, ci teniamo a precisare che come sponsor non abbiamo alcun potere decisionale sulle dinamiche della trasmissione"

"Buonasera in qualità di sponsor possiamo solo sporgere lamentala alla produzione, ma la decisione finale spetterà a loro", scrive la ditta Weese.

Pur dissonciandosi quindi, entrambi gli sponsor rimandano decisioni in tal merito unicamente alla produzione.

Le parole della Ricciarelli rivolte a Lulù

"Lulù è una carogna, non so Manuel come fa a stare con lei, tre carognette sono", ha dichiarato la soprano parlando con Manila Nazzaro. In precedenza, nei confronti di più di un concorrente, ha domandato se "fossero normali", parlando del loro orientamento sessuale. A ciò, si aggiunge inoltre alcuni infelici appellativi come "froc**" e "finocch**".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.