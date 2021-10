Grande Fratello Vip, il video hot tra Soleil ed Alex Belli, accende la passione e le polemiche

Gossip TV

I due gieffini sempre più intimi: la coppia divide il web

Nella Casa del Grande Fratello Vip, pare che l'ultima vera (e discussa) ship possa essere quella tra Soleil Sorge e Alex Belli. Se ci concentriamo sulle coppie non coppie nate in questa edizione, considerando quindi Manuel e Lulù, Miriana e Nicola e quella ormai forse già spenta sul nascere formata da Sophie e Gianmaria, risate, complicità, feeling e sintonia appartengo solo all'influencer italo-americana quando è in compagnia dell'ex attore di CentoVetrine. Nelle ultime ore, Soleil e Alex hanno infiammato il web rendendosi protagonisti di un video particolarmente hot. Molti telespettatori impazziscono per questa coppia e altri, non meno numerosi, contestano invece i comportamenti di entrambi che pare si stiano facendo sfuggire di mano la situazione, forse per viversi la Casa del Grande Fratello in maniera più spensierata e goliardica. Alex è sposato infatti con l'attrice e modella venezuelana, Delia Duran e per molti questi atteggiamenti troppo intimi con la Sorge sono del tutto inopportuni.

Le ultime ore, come dicevamo, sono state particolarmente bollenti. Ieri, Alex ha preso di forza Soleil e l'ha avvinghiata tra le sue gambe facendo accendere gli animi del web. Una presa d'impeto che per molti si tratterebbe solo di un preambolo a qualcosa che inevitabilmente accadrà. Come se non bastasse, nonostante avesse promesso che non avrebbe mai dormito con una donna, nella notte l'attore ha trascorso alcune ore accanto a Soleil nello stesso letto.

Ancora prima del video incriminato, Delia ha scritto ieri un criptico messaggio su Instagram. La venezuelana non sta nascondendo di vivere evidentemente un malessere. "Ad ogni male ci sono solo due rimedi...il tempo e il silenzio", ha scritto la moglie di Belli. Cosa accadrà? Dalle anticipazioni più recenti pare che Delia voglia incontrare Alex il prima possibile e mettere un chiaro freno prima che la situazione possa degenerare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.