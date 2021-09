Grande Fratello Vip, il Video di presentazione ufficiale di Manila Nazzaro

Gossip TV

Manila Nazzaro è una concorrente del Gf Vip 6: "Nella Casa non vorrei mai trovare Caterina Balivo".

Il Grande Fratello Vip ha finalmente ufficializzato il cast della sesta stagione. Tra i concorrenti anche Manila Nazzato che, dopo aver messo alla prova il suo amore per Lorenzo Amoruso a Temptation Island, ha accettato di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il Video di presentazione ufficiale di Manila Nazzaro

Dopo Alex Belli, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, la produzione del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social il video di presentazione di Manila Nazzaro. "La mia massima aspirazione nella vita è quella di non deludere i miei genitori. Il mio motto? Tutto è possibile, nulla è impossibile" ha dichiarato la nuova concorrente del programma.

Parlando del suo ingresso nella famosa Casa di Cinecittà, Manila ha confessato: "Chi non vorrei mai trovare nella Casa? Caterina Balivo...eh vabbè, le simpatie e antipatie ci sono [...] Il mio tallone d'achille è il disordine. In Casa senza social starò benissimo, anzi ho bisogno di stare un pò senza social".

Leggi anche Sonia Bruganelli lancia una bella frecciata a Tommaso Eletti prima del Gf Vip

Per quanto riguarda invece la sua situazione sentimentale, la nuova concorrente del Gf Vip 6 ha dichiarato: "Certo che sono fidanzata in questo momento, sto con Lorenzo". Proprio Amoruso nelle ultime ore ha voluto fare una bellissima dedica d'amore sui social alla sua compagna per questa sua nuova avventura televisiva.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.