Grande Fratello Vip, il video di presentazione ufficiale di Katia Ricciarelli

Gossip TV

Katia Ricciarelli al Gf Vip: "Sono qui per giocare e divertirmi".

Cresce l'attesa per la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Intanto, sui social, la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini ha pubblicato il video di presentazione di Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli al Gf Vip, il video di presentazione

Dopo Sophie Codegoni, la produzione del Grande Fratello Vip ha pubblicato sulla pagina ufficile Instagram del programma il video di presentazione di Katia Ricciarelli. "Il momento più bello della mia carriera è stato quando ho cantato per la prima volta, a 8 anni" ha esordito così la nuova concorrente del reality show.

La Ricciarelli ha poi parlato del suo ingresso nella Casa del Gf Vip: "Io nella Casa non voglio sapere chi c'è e chi non c'è. Io voglio bene a tutti poi si vedrà. [...] Chi non vorrei trovare nella Casa? È una domanda difficilissima. Non so se arriverò alla fine del gioco. Io sono qua per giocare e divertirmi poi non è che posso stare qua a tempo indeterminato. Certo, mi piacerebbe".

Katia ha infine concluso il suo video di presentazione lanciando una bella frecciata ai suoi futuri compagni di gioco: "Non mi interessa arrivare in fondo, mi interessa divertirmi e star bene con tutti e con me stessa. Se mi toccano dove è il mio punto debole, sono una vipera. E vipera sarò".

