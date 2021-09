Grande Fratello Vip, il Video di presentazione ufficiale di Francesca Cipriani

Gossip TV

Francesca Cipriani pronta a entrare nella Casa del Gf Vip.

L'attesa sta per finire. La prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda il prossimo lunedì 13 settembre 2021. Tra i concorrenti anche Francesca Cipriani, che si è mostrata entusiasta di tornare per la seconda volta nella Casa del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani al Gf Vip: il Video di presentazione

Francesca Cipriani è una concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip. "Sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. La mia massima aspirazione della vità è cambiare il mondo. [...] Come farò in casa senza i social? Si può vivere, basta che c'è la cioccolata" ha dichiarato la showgirl nel video di presentazione ufficiale.

La Cipriani ha poi continuato parlando di cultura generale: "Sono molto aggiornata sulla nostra società, seguo diversi siti di informazione [...] Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella, ah no, l’ex allenatore di calcio Conte!". Una cosa è certa: con lei nel cast del Gf Vip ci sarà sicuramente da divertirsi.

Insieme a Francesca, entreranno nella Casa di Cinecittà: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

