Grande Fratello Vip, il triste sfogo di Manuel Bortuzzo: "Non sarò mai felice"

Gossip TV

Il trevigiano in confessionale durante una festa degli inquilini che si sono scatenanti nelle danze: "Vedere persone che ballano...è normale che il pensiero non sia positivo"

Durante il settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 4 ottobre 2021, Alfonso Signorini ha voluto approfondire i sentimenti controversi di Manuel Bortuzzo, manifestati durante l'arco di tutta l'ultima settimana di permanenza nella Casa. Per i Vip ci sono state varie occasioni di festeggiamenti in cui il gruppo si è lanciato in danze sfrenate in giardino. Manuel è apparso inevitabilmente distante e pensieroso, poco propenso a partecipare alle feste. A tal proposito, si è sfogato con Lulù alla quale ha ammesso di vivere un dolore nel non poter ballare come faceva un tempo. La questione è stata approfondita anche in puntata e il trevigiano ha ammesso di non sentirsi più felice.

"Vedere persone che ballano, che fanno tutto.. lo facevo anche io ed è normale che il pensiero non sia positivo. Sono due anni che guardo gli altri divertirsi, mi rendo conto che chi mi vuole bene ha anche quel pensiero nei miei confronti. Per avere quell'equilibrio ho bisogno di tanto temo per me."

"Non sono felice, la felicità è un'altra cosa - ha raccontato Manuel in confessionale - non sorrideremo più dentro, ci sarà sempre, in qualsiasi momento bello, quel pensiero negativo che ti riporta con i piedi per terra, alla realtà. anche vivendo momenti di felicità forte ci sarà sempre." "E' come fossi nato con una missione che non potrò mai portare a termine, ho perso quel senso di vita. Anche se tornassi al cento per cento non se ne andrebbe mai da me. Io non sarò mai felice posso essere sereno, ho smesso di cercare la felicità." Parole che tutti gli inquilini hanno ascoltato in silenzio, accolte da un grande applauso in studio e commozione da parte del conduttore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.