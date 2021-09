Grande Fratello Vip, il tragico racconto di Manuel Bortuzzo: "Sono salvo per 12 millimetri"

Gossip TV

Il 22enne triestino, ha raccontato la sua storia ai suoi compagni d'avventura.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ventidue anni, originario di Trieste, Manuel è stato una promessa del nuoto fino al tragico giorno in cui un proiettile ha spezzato i suoi sogni. Il ragazzo è infatti rimasto paralizzato a 20 anni, dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma. Un colpo pare sparato per sbaglio che gli ha cambiato la vita per sempre.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo: "Sono salvo per 12 millimetri"

Oggi, nel primo giorno di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Manuel ha raccontato le dinamiche dell’incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle.

“Sono salvo per 12 millimetri", ha raccontato. "La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film", ha proseguito Manuel.

All’epoca Manuel aveva 20 anni ed era fidanzato da pochi mesi. Ai suoi compagni d'avventura, ha raccontato che il suo ultimo pensiero prima di perdere la conoscenza è stato quello di dire "ti amo" alla sua ragazza. “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”.

Il racconto del giovane triestino ha proseguito il suo racconto con altri dettagli. Manuel ha raccontato di aver subito diverse operazioni e di aver trascorso molto tempo in ospedale e, stare accanto a persone con condizioni più gravi, lo ha spronato a reagire. Le maggiori difficoltà le ha dovute affrontare rinunciando alla sua carriera da nuotatore agonistico. Dopo l'incidente, è stato infatti fermo per un anno e mezzo.

“È giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024”. Prima di entrare al Grande Fratello, Manuel ha raccontato di non vedere l'ora di viversi l'esperienza nel reality e di poter uscire dalla sua "comfort zone".

"Entro nella Casa per mostrare anche i miei limiti", ha raccontato al settimanale DiPiù al quale ha ammesso: "A volte mi capita di avere dei momenti di scoramento, mi chiudo in camera a riflettere sulla mia condizione, a pensare alla vita di prima..."

