Grande Fratello Vip, il reality stenta a decollare: le dinamiche interrotte sul nascere, perché?

Affiorano critiche sul programma condotto da Alfonso Signorini. Ecco perché

La sesta edizione del Grande Fratello Vip stenta a decollare. Questa sera, ci aspetta il dodicesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E proprio poco prima della dodicesima puntata, ci si interroga su cosa non stia funzionando nel programma, in onda in due appuntamenti settimanali della rete ammiraglia Mediaset.

Come riporta il sito il VicolodelleNews, tralasciando la diretta h24 che viene troppo spesso interrotta quando si corrono rischi di censura (e questo vale anche per semplici litigi), negli appuntamenti serali, il conduttore non lascia spazio ai confronti pur innescandoli.

I protagonisti degli inevitabili e normali scontri nel reality sono indubbiamente più interessanti degli scherzi o delle sorprese. Quando accade però, non riescono a rendere comprensibile la loro opinione per una serie di interruzioni insensate che vanificano l'argomento. I concorrenti perdono l'interesse nell'innescare polemiche perché non possono esprimere il loro punto di vista o terminarlo una volta che lo hanno iniziato. De deriva una gran confusione per chi non segue il programma h24. Non si comprende pertanto perché ciò che regge lo show (scontri, dinamiche, tattiche, strategie, confessionali rivelatori) venga sacrificato in nome di blocchi decisamente inutili e poco avvincenti.

Il gioco prevede di tifare questo o quello concorrente ma come farlo se non lo vediamo interagire a 360 gradi in quelle che sono le dinamiche della Casa?

Spesso si approfondisce la storia e il passato del concorrente privandoci del suo comportamento per il quale è stato scelto: interagire con altri sconosciuti in una convivenza forzata. Il Grande Fratello deve essere questo e speriamo torni preso alle sue origini.

"Non vogliamo discorsi a metà, spezzati, che ci lasciano insoddisfatti come quando stai per metterti un pezzo di dolce in bocca ma all’ultimo te lo tolgono dalle mani" riporta il Vicolo e noi concordiamo in pieno.