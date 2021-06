Grande Fratello Vip, il primo no ad Alfonso Signorini

Gossip TV

Un importante giornalista, spesso in primo piano coinvolto in discussione mediatiche, ha risposto con un sonoro diniego alla proposta di Signorini di partecipare alla prossima stagione di Grande Fratello Vip, la sesta.

Si avvicina un'estate, speriamo, di ritrovata normalità per il nostro paese. Un periodo dell'anno in cui i programmi televisivi principali sono in pausa e preparano le nuove stagioni in arrivo dall'autunno. Succede anche al Grande Fratello VIP, dove Alfonso Signorini pianifica la sesta stagione. I nomi dei possibili concorrenti girano all'impazzata, come tradizione, e Dagospia non manca di rilanciarne alcuni, soprattutto quello di un celebre giornalista, Filippo Facci, spesso al centro di confronti e scontri mediatici. Il sito sostiene che sarebbe stato corteggiato lungamente da Signorini, che lo vorrebbe in prima fila per settembre.

Nonostante il pressing garbato, Facci avrebbe rifiutato con cortesia, nonostante abbia in passato già partecipato a un reality, Monte Bianco, non ritenendosi la persona giusta per un contesto particolare come quello della "casa", in versione VIP. Che cambino le cose o meno, la selezione è in corso in queste settimane, per un ritorno che sarebbe previsto per lunedì 13 settembre, ovviamente sempre su Canale 5 e in prima serata. I risultati di ascolto ottimi dello scorso anno suggeriscono che non verrà ritoccato il format del programma, che dovrebbe vedere al via 20 concorrenti.