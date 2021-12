Grande Fratello Vip, il presunto amante di Delia Duran provoca Alex Belli: ''Co**uto, lei è mia''

Gossip TV

Carlo Cuozzo, protagonista della paparazzata con Delia Duran, provoca Alex Belli dopo la scelta dell’attore di lasciare il Grande Fratello Vip per non perdere la moglie.

È stata una puntata ricca di colpi di scena, uno su tutti l’addio di Alex Belli, che ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip dopo aver capito che Delia Duran era seriamente intenzionata a lasciarlo in diretta tv. Mentre la coppia lascia la Casa e la showgirl confessa di non essere certa di poter perdonare Alex, il presunto amante di Delia ne approfitta per lanciare provocazioni al vetriolo all’attore.

Grande Fratello Vip, prove del tradimento di Delia Duran: l’amante esplode

Alex Belli ha deciso di concludere il suo percorso nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, lasciando Soleil Sorge da sola in Casa con l’amara consapevolezza di aver fatto parte di un momento passeggero nella vita dell’attore. Per lunghe settimane, Alex e Soleil si sono avvicinati pericolosamente, incantanti dalla conoscenza l’uno dell’altra, scandalosi quando dominati dalla passione e talvolta ai ferri corti per incomprensioni di ogni sorta. Un rapporto, insomma, passionale di quelli che tengono i telespettatori con gli occhi incollati allo schermo. A differenza di molti fan, Delia Duran non ha preso affatto bene la vicinanza tra il marito e la bionda influencer e ha fatto capire più volte, entrando a Cinecittà, di voler vedere un significativo cambiamento da parte di Alex.

Cambiamento che non sembra esserci stato, dato che Belli ha baciato appassionatamente Sorge, appena poche ore prima della diretta. A sorpresa, Delia ha chiesto un confronto con il marito per comunicargli la sua intenzione di lasciarlo, dopo tanta mancanza di rispetto. E mentre al Gf Vip si consumava il dramma di questo triangolo bollente, un quarto protagonista della vicenda si è fatto avanti. Stiamo parlando di Carlo Cuozzo, il ragazzo paparazzato in atteggiamenti intimi con Duran, che ha lanciato una serie di provocazioni al vetriolo contro Belli. “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia”, ha scritto Carlo nelle sue Ig Stories, accompagnando il tutto all’inconfondibile gesto della mano che mima un paio di corna.

Pochi minuti dopo, l’uomo ha pubblicato anche un audio di Delia, nel quale la showgirl ha confermato la sua intenzione di lasciare Belli. “Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dirò che con Carlo Cuozzo era tutto vero, della relazione con Carlo. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero”, questo il contenuto dell’audio. Insomma, Alex ha lasciato il Gf Vip ma siamo certi che la soap più intrigante del momento non si è ancora conclusa.

Carlo che pubblica su Instagram foto e audio di Delia in cui dichiara che tra loro è tutto vero.

La saga prosegue fuori. #Gfvip pic.twitter.com/7Zyw6awVAj — More Inside🌙 (@MoreInsideX) December 14, 2021

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.