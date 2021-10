Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo, parla del bacio con Lulù: "Perché parlarne? Ci sono cose più importanti"

Gossip TV

Franco Bortuzzo ospite a Pomeriggio 5.

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il nuotare triestino protagonista al Grande Fratello Vip 6, è stato ospite nel talk show di Pomeriggio 5 e con l'occasione è tornato a parlare del rapporto del figlio con Lulù Selassié e del loro recente riavvicinamento. In settimana i due sono tornati intimi e, a fare il primo passo, è stato proprio Manuel.

Commentando il recente bacio due i gieffini che ha sancito un vero e proprio ritorno di fiamma, Franco ha dichiarato: "Con tutti i problemi che ci sono, perché parlare di un bacio? Mio figlio ha una grande forza, un sorriso disarmante. Guardate queste cose qua, la sua semplicità, la sua voglia di vivere. Parliamo di come dimostra che tutti possiamo fare ogni cosa. Se desidera la Lulù che se la sposi. Guardiamo che ha già vinto entrando al Gf Vip".

Bortuzzo ha rilasciato diverse interviste parlando di Lulù e dichiarando di essere convinto che non sia la ragazza giusta per suo figlio. A tal proposito, l'uomo ha voluto precisare: "Lui è in un reality, quindi devo per forza vedere quello che fa con Lulù. Se loro si sentono di fare certe cose ben venga. Non sarò io a dire fate questo o quello. Che faccia ciò che si sente. Se mi piace Lulù? Lui è entrato al GF Vip ed ha già vinto, ma non parlerà di quello che penso di una ragazza a cui ha dato un bacio. In radio ho fatto una battuta, me l’hanno un po’ messa in bocca. Sì ho detto che non era il tipo di Manu. Però adesso voglio chiarire tutto. Io ho visto i gusti di mio figlio e mi è sembrato che lei non rientrasse in questi. Però sono scelte sue. Nella vita si cambia. Magari adesso ha cambiato gusti e per me va bene così. Deve realizzare i suoi sogni e io lo supporterò sempre".

