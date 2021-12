Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo ignora Lulù Selassié: la reazione dopo la puntata

Gossip TV

Lulù Selassié ignorata apertamente dal padre di Manuel Bortuzzo, entrato nella casa del Grande Fratello Vip per sorprendere il figlio. Come avrà reagito la principessa etiope?

Nel corso dell’ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una bellissima sorpresa: suo padre Franco è entrato in Casa per incontrarlo dopo tre lunghi mesi di lontananza. Dopo essere stata totalmente ignorata dal futuro suocero, Lulù Selassié ha una reazione inaspettata una volta conclusa la diretta.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié reagisce alla freddezza di Franco Bortuzzo

Sono trascorsi mesi burrascosi per Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, innamorati, poi divisi e pronti a farsi la guerra, per poi tornare l’uno tra le braccia dell’altro. Lo sportivo sembra aver finalmente trovato il proprio equilibrio, anche se l’addio di Aldo Montano al Grande Fratello Vip non ha fatto molto bene al suo umore altalenante, proprio grazie alla vicinanza di Lulù, che dona amore incondizionato e affetto. Nel corso della puntata del reality show di Canale5, Franco Bortuzzo ha deciso di entrare in Casa per fare una sorpresa al figlio, commosso rivedendo il padre dopo te mesi di lunga lontananza. Franco ha fatto molti complimenti a Manuel, felice per il suo percorso e per la forza che dimostrato mettendosi a nudo, mostrando le proprie fragilità a tutta Italia.

Inevitabilmente, il padre di Bortuzzo ha nominato alcuni dei colleghi Vipponi che più hanno segnato il percorso del figlio al Gf Vip, uno su tutti Aldo Montano che a quanto sembra essere legatissimo alla famiglia dell’amico. Alfonso Signorini si è accorto che Franco ha evitato accuratamente di esprimere la propria opinione su Lulù, e l’uomo ha ammesso: “Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”.

La risposta di Franco ha lasciato tutti interdetti, soprattutto viste le precedenti considerazioni - decisamente poco carine - sulla vicinanza tra Manuel e Lulù, in lite con Sophie Codegoni. Nonostante la doccia fredda appena ricevuta, dopo la diretta, la principessa etiope si è mostrata estremamente serena e ha raccontato raggiante: “Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me”. Ma sarà veramente così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.