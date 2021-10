Grande Fratello Vip, il padre delle Hailé Selassié in prigione: ''Indagato per truffa e falsa identità''

Gossip TV

Nuovi sviluppi sulla vicenda personale della sorelle Hailé Selassié, che non sarebbero vere principesse e avrebbero omesso l’arresto del padre Aklile.

Mentre in casa si discute per le affermazioni di Soleil Sorge, le sorelle Hailé Selassié dovranno affrontare una puntata decisamente dura dopo le rivelazioni sulla loro reale discendenza. Oltre al legittimo dubbio sulla totale mancanza di sangue blu, emergono nuovi dettagli sull’arresto del padre Aklile, fermato in Svizzera per essere sospettato di essere a capo di una truffa multimilionaria.

Grande Fratello Vip, la verità sul padre delle Hailé Selassié

Clamoroso colpo di scena sulle sorelle Hailé Selassié, presentatesi ai casting del Grande Fratello Vip come principesse, discendenti dall’ultimo imperatore etiope e, ancora più indietro nella genealogia, dai biblici Re Salomone e della Regina di Saba. Stando alle indiscrezioni rivelate da Oggi, le tre sorelle non sono non sarebbero vere principesse ma avrebbero anche tenuto segreto l’arresto del padre Aklile in Svizzera. Lucrezia, Jessica e Clarissa, infatti, sarebbero nipoti del giardiniere che ha lavorato per la dinastia etiope, il cui figlio grazie ad un sotterfugio avrebbe convinto i discendenti ancora in vita a modificare i documenti e a farlo passare per figlio dell’imperatore decaduto.

Leggi anche Grande Fratello Vip, le principesse prima della chirurgia estetica (FOTO)

Insomma, potrebbe non esserci una goccia di sangue blu nelle vene delle tre gieffine, che dovranno anche spiegare il mutismo sull’arresto del padre. Il 65enne sarebbe stato arrestato a Lussemburgo, poi trasferito in un carcere svizzero, e indagato per un raggiro da oltre 10 milioni di franchi. La truffa sarebbe iniziata nel 2018 secondo la Tv svizzera, che in questi giorni sta parlando diffusamente della notizia di cronaca. Mentre l’avvocato Emanuele Stauffer ha dichiarato pubblicamente che Aklile ha respinto ogni capo di accusa, gli inquirenti si sarebbero concentrati anche sulla pista parallela della falsa indennità, scovando il vero nome di colui che si dichiara figlio dell’imperatore decaduto d’Etiopia: Giulio Bissiri. Come reagiranno le sorelle del Gf Vip alle accuse?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.