Grande Fratello Vip, il migliore amico di Manuel sbotta contro Alex Belli: "Ecco chi sei, battute su un ragazzo disabile"

Lo staff di Manuel e il suo migliore amico condannano le parole dell'attore e chiedono provvedimenti.

Dopo le parole di Alex Belli pronunciate ieri sera su Manuel Bortuzzo, è bufera intorno al Grande Fratello Vip. A condannare il linguaggio dell'ex attore di CentoVetrine, anche lo staff del nuotatore triestino e il suo migliore amico, Alex Castelluccio.

Nel pomeriggio di ieri, Alex Belli si è ritrovato con Davide Silvestri e Soleil Sorge a chiacchiere in giardino, parlando degli ultimi avvenimenti nella Casa e dei loro compagni di avventura. Belli, ha parlato di eliminazioni in cui "cadono ad uno ad uno", per poi aggiungere una frase su Bortuzzo. "Resta Manuel perché non può cadere". Una battuta alla quale lo stesso Alex, dopo averla pronunciata, ha riso.

Le parole di Belli hanno immediatamente infuocato il web che chiede a gran voce un provvedimento contro il gieffino.

E non solo. Lo staff di Manuel ha chiesto un intervento da parte del Grande Fratello sull'account ufficiale Instagram del nuotare e anche il migliore amico del triestino, Alex Castelluccio, ha scritto un post in cui condanna Belli definendolo un grande attore e un finto amico: "Caro mio grande attore Alex Belli, devo dire che sei partito bene con la strategia di diventare molto legato a a Manuel, i tre moschettieri, ecc. ecc. Ma come vedi non sei neanche un granché come attore e i teatrini stanno finendo..questo è tutto il rispetto che provi...dici ad ogni persona della casa che la stimi poi parli male alle spalle o fai battute infelici ad un ragazzo disabile...dovresti ricordare che sei in un programma tv e non a casa tua con la tua amichetta dove tutto quello che fai e dici non verrebbe mai visto..ahimè caro mio Alex, qui si vede tuto quello anche chi sei. Da migliore amico di Manuel ti dico che non mi sono mai permesso di fargli battute del genere davanti, figuriamoci alle spalle, perché l'amicizia è tutt'altra cosa da quella che racconti tu."

"Qui si sta andando oltre...siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il Gf prenda seri provvedimenti verso questo atteggiamento. Staff". Queste invece le parole dello staff di Manuel Bortuzzo su Instagram.

