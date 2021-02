Grande Fratello Vip, il marito di Stefania Orlando critica Dayane Mello: "Gesto umanamente brutto, mi stupisce che..."

Gossip TV

Simone Gianlorenzi commenta il comportamento assunto da Dayane al Grande Fratello Vip nei confronti di Rosalinda e Stefania.

Stefania Orlando, al televoto con Rosalinda Cannavò, rischia seriamente di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Simone Gianlorenzi ha voluto dire la sua sul comportamento ambiguo assunto da Dayane Mello nei confronti della moglie e della giovane attrice siciliana.

Simone Gianlorenzi critica la scelta di Dayane Mello di nominare Rosalinda Cannavò al Gf Vip

La scelta di Dayane di mandare Rosalinda al televoto contro Stefania ha spiazzato tutti. Tra questi anche il marito della conduttrice romana che, ospite di Casa Chi, ha criticato la modella brasiliana. Secondo Simone, infatti, Dayane sarebbe la vera stratega del Grande Fratello Vip: "Il mio pensiero è molto semplice. Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto, secondo me. Ha colpito molto, ma non perché abbia mandato Stefania al televoto, perché quello era il minimo delle mie paure era più una certezza. Però per come si è comportata con Rosalinda tutta la puntata".

Il marito della Orlando ha poi continuato ammettendo: "Poco prima c’è stato un blocco su di lei che ha detto una cosa bellissima, ha descritto una loro relazione, ha palesato dei sentimenti nei confronti di questa ragazza, immediatamente dopo le ha segato le gambe in maniera clamorosa. Mi stupisce come le persone possono supportare un personaggio così. Ha sempre nominato Stefania ultimamente, la costante è nomino IStefania".

Leggi anche Francesco Oppini rompe il silenzio su Dayane Mello e la scelta di nominare Rosalinda Cannavò

Simone ha rivelato di essere molto emozionato all'idea di riabbracciare sua moglie e di sperare che l’esperienza del Gf Vip le apra altre possibilità lavorative. In progetto c’è anche il videoclip della canzone Babilonia, che ha riscosso un successo enorme durante la permanenza di Stefania nella famosa Casa di Cinecittà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.