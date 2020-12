Grande Fratello Vip, il marito di Stefania Orlando contro il programma: "Pensavo non giocassero così con le persone"

Gossip TV

Simone Gianlorenzi attacca duramente il Grande Fratello Vip.

Simone Gianlorenzi si è scagliato furioso contro il Grande Fratello Vip. Il motivo? Il musicista non ha per niente apprezzato il trattamento riservato a Stefania Orlando, che è stata duramente attaccata in diretta da Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Antonella Elia e la Contessa Patrizia De Blanck.

Simone Gianlorenzi contro il Gf Vip, l'attacco sui social

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 7 dicembre 2020, Stefania è finita nel mirino di Rosalinda e Dayane che l'hanno accusata di essere una manipolatrice. Non solo. A rincarare la dose è arrivata la Contessa De Blanck che, in diretta dallo studio, si è scagliata furiosa contro la concorrente: "È una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina. Sei bugiarda e falsa. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!".

Parole e accuse che hanno letteralmente spiazzato e destabilizzato la Orlando, che subito dopo la puntata è scoppiata a piangere provocando la reazione di suo marito Simone. Il musicista, dopo avere assistito ai continui e pesanti attacchi contro sua moglie, ha infatti deciso di intervenire su Twitter e lanciare una dura frecciata contro il Grande Fratello Vip.

Leggi anche Eliana Michelazzo sbugiarda Selvaggia Roma

"Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo" ha esordito così il marito di Stefania che non sembra più tollerare le dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini "Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto. #gfvip".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.