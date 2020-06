Grande Fratello Vip, il marito di Adriana Volpe rivela: "Ho parlato con Andrea Denver, ecco come è andata"

Gossip TV

Roberto Parli, stanco delle polemiche, svela come è andato l'incontro con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Fabio Testi, per rivedere alcuni suoi ex compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, ha organizzato una reunion nelle sue tenute a Peschiera del Garda, in Veneto. Anche Adriana Volpe ha partecipato all'evento insieme alla figlia Gisele e al marito Roberto Parli, il quale ha avuto l’occasione di confrontarsi finalmente con Andrea Denver.

Roberto Parli racconta l'incontro con Andrea Denver

Continuano a rincorrersi le voci di crisi tra Adriana e il marito Roberto. La coppia è stata avvistata insieme in una sola occasione, a casa di Testi. Ricordiamo che durante la partecipazione della conduttrice alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, esplose il gossip attorno al rapporto speciale nato ta lei e Denver. Un comportamento che non è stato proprio apprezzato da Parli che, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato come è andato l’incontro con il modello.

Rispondendo ad alcune curiosità sui social circa l'incontro avvenuto con Denver a casa di Fabio, il marito di Adriana ha raccontato:

Giusto per chiarire: i social e i media sono liberi di commentare! Personalmente io non conosco Andrea quindi non mi permetterò di giudicarlo. Ho avuto l’occasione di parlare con lui e scambiare le mie opinioni; è stata una conversazione simpatica. Questo è tutto!

D’altra parte la Volpe, in alcune interviste recenti, ha parlato della gelosia del marito, pur esprimendo la propria convinzione che tutti i disguidi saranno presto superati e appianati. A proposito del matrimonio con la conduttrice, Parli, a una fan che gli ha chiesto perché non trascorresse molto tempo con la moglie e la figlia, ha affermato: "Girate la domanda a lei". Una risposta che ha gettato ulteriori dubbi sulla situazione sentimentale della coppia.

