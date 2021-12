Grande Fratello Vip, il gioco di Alessandro Basciano: tenta di baciare Sophie e intanto flirta con Soleil

Gossip TV

Nuovo triangolo nella Casa del Grande Fratello Vip?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono sempre più vicini e intimi e anche nella serata di ieri, i due sono stati sempre l'uno accanto all'altra, sfiorando ripetutamente il bacio.

Gf Vip: Alessandro Basciano tenta di baciare Sophie e intanto flirta con Soleil

Un bacio che non solo si sono promessi di dare ma sono anche sicuri che accadrà presto, forse proprio stasera festeggiando il Capodanno. Quello che l'ex tronista però non sa, è che Alessandro strizza, nel mentre, anche l'occhiolino a Soleil Sorge.

Dopo appena due giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Basciano si è dichiarato per Soleil, confessando di avere un interesse solo per lei. L'ex corteggiatrice lo ha però respinto e lui ha quindi iniziato a corteggiare Sophie, ignara di tutto. Ieri sera, mentre l'ex corteggiatore e la Codegoni si avvicinavano pericolosamente, Alessandro è tornato anche a stuzzicare la Sorge.

L’ex tentatore di Temptation Island si è seduto accanto a Soleil e le ha detto: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“.

"Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti", ha risposto Soleil e non è finita qui. Sulle note di 'Notti in Bianco' i due si sono messi a ballare fino a che la Sorge ha sussurrato: "Allontaniamoci che facciamo guai altrimenti. Poi se continuiamo così ci odiano tutti". "Due volte ci tocchiamo però quando lo facciamo eh. Ve bene. Facciamola grossa, facciamo un casino vero", ha risposto Alessandro. Ma la domanda delle domande è, come mai a Sophie non viene mostrato nulla in puntata? Il popolo del web mormora che gli autori non vogliano rovinare la nuova coppia che si sta formando e quindi non mostrano volutamente le immagini di Alessandro che flirta con Soleil.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.