Grande Fratello Vip, il gesto di Serena Enardu per Pago divide il web: "Non lo meriti"

L'ex tronista nostalgica sui social ripensa ai momenti con il cantante.

Serena Enardu non molla. L'ex tronista di Uomini e Donne infatti, non avendo alcun modo per entrare in contatto con Pago che è recluso nella casa del Grande Fratello Vip, ha scelto i vari canali social per far capire a tutti che sta pensando a lui e che farà ogni cosa per riconquistarlo.

Serena Enardu commenta l'incontro al Gf Vip tra Pago e Miriana Trevisan

Serena continua a seguire costantemente Pago al Grande Fratello Vip. La bella sarda ha seguito con molta attenzione anche l'emozionante confronto fra il cantante e Miriana Trevisan, che è entrata nella Casa per raccontare un retroscena inedito sull'artista e consigliargli di tornare dalla sua ex se ancora la ama: "Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un’esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io sono sicura che quel momento ti ha chiuso […] Per quanto riguarda l’amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei".

A chi le ha chiesto se fosse gelosa del rapporto tra i due, la Enardu ha così risposto: "Assolutamente no. Miriana è l’ex moglie di Pago da sette anni e quindi ad oggi sarei dovuta morire di gelosia perché loro comunque hanno un rapporto da sempre. [...] Sono molto più serena, sono molto più leggera. L’ho spiegato, avevo necessità di fare quello che ho fatto. Glielo dovevo davanti a tutta Italia, così come davanti a tutta Italia l’ho fatto soffrire. Io so che lui sa anche quanto mi è pesato, sa anche quanto è stato difficile per me fare quello che ho fatto. Quindi adesso aspetto che lui faccia la sua esperienza".

Serena Enardu al centro delle critiche per la dedica social per Pago

A distanza di alcuni giorni dal confronto tra Pacifico Settembre e Miriana, Serena, forse un po’ malinconica, ha creato un video con le foto e i momenti più belli vissuti con il cantante con sotto una dedica, che però ha spaccato in due il Web: "Noi negli anni. I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore… Mi manchi".

Parole che faranno sicuramente piacere a Pago ma che hanno attirato molte critiche. C'è, infatti, chi si domanda come mai solo ora le manchi l'uomo, chi pensa che se lui non fosse entrato nella Casa a lei non sarebbe mancato. E poi chi ha affermato: "Lui non ti avrebbe mai trattato come lo hai trattato tu. Tornerà da te ma non lo meriti".

Alfonso Signorini mostrerà tutto a Pago nella nuova puntata del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere!

