Il fratello di Pierpaolo Pretelli commenta le parole di Ariadna Romeo, poi parla del rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli fornisce moltissimo materiale sul concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le parole di Ariadna Romero sulla fine della sua relazione con l’ex Velino e le dure parole della madre in diretta tv, Giulio Pretelli parla a cuore aperto della situazione sentimentale del fratello sempre più vicino a Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip, le parole del fratello di Pierpaolo Pretelli

Giulio Pretelli vuole chiarire alcuni punti rimasti in sospeso, che riguardano la vita sentimentale del fratello Pierpaolo. L’ex Velino è rimasto scottato dall’incontro con la madre al Grande Fratello Vip, che sembrava poco felice della sua nuova liaison con Giulia Salemi. Dopo le dichiarazioni di Ariadna Romero, Giulio ha preso parola e ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, confessando di essersi affezionato particolarmente ad Elisabetta Gregoraci mentre suo fratello la corteggiava nella Casa.

"Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei […] Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano […] Ci siamo scritti dopo che è uscita dal Gf. Ci è rimasta male quando Pierpaolo ha tolto il quadro dalla stanza, quel gesto non le è piaciuto. Si vedeva che Elisabetta ci teneva, anche solo in amicizia. Secondo me lei lo avrebbe aspettato. Sono sicuro che si sarebbero rivisti”.

Grande Fratello Vip, "Mia madre preferisce la Gregoraci": stoccata a Giulia Salemi

Il più piccolo di casa Pretelli ha chiarito anche il vero motivo che ha portato Pierpaolo e Ariadna Romero a lasciarsi, dopo le dichiarazioni della modella sulla fine della storia d’amore:“Ariadna e Pierpaolo non andavano d’accordo e quando lei ha deciso di raggiungere la sua famiglia a Miami, si erano lasciati […] Pierpaolo mi ha raccontato che si sono lasciati e che lei è andata via. Per questo, un mese dopo la partenza di Ariadna, lui ha dato l’ok per Temptation Island. Non sono mai tornati insieme, nemmeno dormivano insieme, tanto che quando lei è tornata a Roma a settembre, lui si è trasferito a casa di un amico […] Poi è tornato ed è andato a Temptation Island. Dormivano separati, quindi posso garantire che non stavano insieme. Era già finito tutto”.

Infine, a proposito delle parole non troppo confortanti che sua madre ha rivolto a Pierpaolo, molto preso dalla conoscenza con Giulia Salemi inviperita da un aereo per i Gregorelli, Giulio ha ammesso: "È chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Elisabetta non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Ma non ha niente contro Giulia, quando è tornata a casa ha detto che è bellissima”.

