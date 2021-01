Gossip TV

Il Fratello di Dayane Mello replica alle parole della madre con un lungo video su Instagram e chiede al Grande Fratello Vip di ascoltarlo.

Dayane Mello si è raccontata a lungo durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, senza risparmiare dettagli sul suo difficile passato. Dopo la clip della madre della modella brasiliana, trasmessa durante l’ultima Puntata del reality show di Canale5, il fratello Juliano ha sbugiardato la donna chiedendo il diritto di replica sulla delicata situazione.

Grande Fratello Vip, Juliano Mello difende Dayane

Grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è spesso al centro delle polemiche a causa del suo carattere focoso. La modella brasiliana ha litigato praticamente con tutti gli inquilini di Cinecittà, allentando in modo vertiginoso i rapporti con Rosalinda Cannavò. Alla Mello va il merito di non aver mai nascosto la sue verve e la sua storia molto complessa, che ha radici profonde nella difficile infanzia che è stata costretta a vivere.

Dayane ha parlato a lungo del rapporto, quasi inesistente, con sua madre e di come lei abbandonò i figli al loro destino costringendo i più grandi a prendersi cura della famiglia. Dopo le forti dichiarazioni di Dayane, la madre Yvone ha deciso di replicare raccontando la sua versione dei fatti. La clip mostrata da Alfonso Signorini durante l’ultima Puntata del Gf Vip, tuttavia, ha scatenato la forte reazione di Juliano Mello che ha preso le parti della sorella attraverso un lungo video su Instagram.

La richiesta del fratello di Dayane Mello al Grande Fratello Vip

“Con molto dolore devo registrare questo video. Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male - riporta Biccy - Siamo già stati danneggiati psicologicamente, mentalmente, con tutto quello che ci ha fatto passare. Nonostante tutto questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato. Ho il diritto di replica nello stesso modo in cui lei aveva il diritto di registrare queste bugie. Adesso ho il diritto di dire la verità cruda della nostra infanzia. Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me”.

Juliano vuole diritto di replica e chissà che Signorini non decida di approfondire la questione, invitandolo nello studio del reality show di Canale5. Nel frattempo, la Mello è stata chiara: non era sua intenzione ferire la madre ma per lei non potrà mai provare affetto. Per la modella si apre una settimana difficile dopo l'eliminazione di Mario Ermito, che si è scagliato contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nel bellissimo attore, infatti, Dayane ha trovato un valido amico e un prezioso alleato e adesso dovrà mettere, nuovamente, tutto in discussione.