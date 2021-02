Grande Fratello Vip, il fratello di Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: "Si sta approfittando di mia sorella"

Gossip TV

Juliano si scaglia contro Rosalinda dopo gli ultimi scontri al Grande Fratello Vip.

Dopo i numerosi scontri al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha deciso di prendere le distanze da Rosalinda Cannavò, che intanto continua a viversi la sua storia con Andrea Zenga. A commentare il loro allontanamento è arrivato Juliano, il fratello della modella brasiliana, che ha attaccato duramente la giovane attrice siciliana.

Juliano Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò dopo la lite al Gf Vip con Dayane Mello

L'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Dayane e Rosalinda si è raffreddata dopo l’avvicinamento di quest'ultima ad Andrea. Ma a dare il colpo di grazia al loro legame è stata la scelta di Rosalinda di nominare Giulia Salemi. Un gesto che non è per niente piaciuto alla modella brasiliana, che l'ha accusa di aver messo in atto una strategia solo per arrivare in finale.

"In questo momento mi sono staccata da Rosalinda, non la voglio influenzare, però non voglio fare finta che vada tutto bene, io non sto bene, perchè non condivido questa scelta, perché se nella sua scala d’affetti non c’e giulia, allora non è stata vera. [...] La sua è stata strategia" ha confessato la Mello parlando con Pierpaolo Pretelli.

Leggi anche Guenda Goria critica Stefania Orlando

A commentare il comportamento assunto da Rosalinda al Gf Vip, ci ha pensato il fratello di Dayane. Tramite delle storie su Instagram, infatti, Juliano ha scritto: "Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro". Un vero e proprio attacco alla giovane e bella attrice. Come reagirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.