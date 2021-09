Grande Fratello Vip, il fratello delle Principesse Selassié è l’ex di un volto noto della Tv!

Gossip TV



Le spumeggianti Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié hanno catalizzato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip, ma non sono le sole a poter vantare un titolo reale e una connessione con il mondo dello spettacolo. Il fratello Christian, infatti, ha avuto una relazione con Giovanni Ciacci.

Il fratello delle principesse del GF Vip è l’ex di Giovanni Ciacci

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto e in Casa la situazione sembra essere decisamente poco pacifica. Soleil Sorge ha litigato con Gianmaria Antinolfi, come se non bastasse la tensione palpabile tra i due a causa della loro relazione, conclusa in modo burrascoso durante l’estate. Mentre Katia Ricciarelli dà spettacolo infrangendo almeno una ventina di regole, Amedeo Goria palpeggia Ainett Stephens che si confida con Francesca Cipriani, infastidita dal comportamento del giornalista sportivo.

Insomma, al Gf Vip non si può mai stare tranquilli e sembra che, almeno in questa edizione, saranno le tre discusse principesse Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié a fare da cardine alle dinamiche di Cinecittà. Le gieffine, infatti, sono ovunque e si interessano ad ogni lite, abbraccio e frecciatina fuori posto. Ma le frizzanti e ironiche principesse nascondono un segreto di famiglia, trapelato nelle ultime ore grazie ad una confessione fatta ai colleghi Vipponi. Il fratello Christian è stato fidanzato con Giovanni Ciacci, il noto costumista nonché opinionista nei programmi di Barbara D’Urso.

Stando al racconto delle principesse, tra Ciacci e Christian sarebbe nata una storia molto seria, tanto che si parlava già di matrimonio. La sorte, tuttavia, non ha sorriso a questa coppia, e ora Ciacci è concentrato sulla sua salute, mostrando orgoglioso i risultati della sua lotta alla bulimia ai fan di Instagram. Chissà se anche per le principesse, che hanno dichiarato più volte di essere alla ricerca dell'amore o almeno di un ragazzo affascinante, arriverà l'occasione giusta proprio nella casa del Gf Vip.

