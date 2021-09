Grande Fratello Vip, il fidanzato di Raffaella Fico legato a Gianmaria Antinolfi!

Gossip TV

Raffaella Fico ha una storia d’amore con Piero Neri, amico di Gianmaria Antinolfi.

Raffaella Fico ha svelato al Grande Fratello Vip di essere felicemente fidanzata, fugando i gossip che circondano la sua vita amorosa. Ma perché la gieffina non ha parlato prima della sua situazione sentimentale? La motivazione potrebbe ritrovarsi nel legame tra la sua dolce metà e un altro inquilino della Casa, Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, il fidanzato della Fico amico di Gianmaria Antinolfi

A distanza di tredici anni dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, che le aprì le porte al mondo dello showbitz, Raffaella Fico è tornata ad essere un’inquilina della casa più spiata d’Italia. La showgirl ha raccontato di essere felicemente fidanzata, spiazzando Alfonso Signorini al quale non aveva raccontato la verità a proposito della sua situazione sentimentale. La Fico, che ha ricordato un momento difficile con Mario Balotelli, ha custodito la sua relazione con Piero Neri, evitando di apparire con lui davanti ai riflettori e confermando la storia d’amore solamente dopo aver fatto il suo ingresso a Cinecittà.

Stando alle rivelazioni di Gabriele Parapiglia, la motivazione sarebbe da ricercare nel legame che Piero intrattiene con Gianmaria Antinolfi, altro Vippone della sesta edizione del reality show di Canale5. “I due si frequentano dallo scorso luglio, ma nessuna traccia sui social della showgirl, che ha tenuto sottotraccia la liaison. Non si tratta di un flirt estivo passeggero. Ma, addirittura, ci risulta che i due si sarebbero giurati amore eterno quando l’avventura nel reality della Fico sarà conclusa”, ha fatto sapere il giornalista a Casa Chi.

Secondo la rivista di Signorini, Raffaella non avrebbe ancora conosciuto la famiglia del Neri e avrebbe preferito non parlare di lui in tv, ma la presenza dell’Antinolfi l’avrebbe costretta ad uscire allo scoperto. Gianmaria, infatti, è un grande amico del Neri e, prima o poi, avrebbe potuto smascherarla. Sarà veramente così?

