Grande Fratello Vip: il duro sfogo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, ecco cosa è successo

Katia Ricciarelli: "Sono degli sporcaccioni".

Domani, venerdì 1 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli si sono lasciate andare a uno sfogo circa il comportamento assunto nella Casa da alcuni concorrenti.

Lo sfogo al Gf Vip di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto. Prima Alex Belli che ha litigato con Samy Youssef, poi Soleil Sorge che si è scontrata con Ainett Stephens ed è stata accusata di razzismo da alcuni suoi compagni di gioco. Questa mattina, invece, a mostrarsi infastidite sono state Miriana e Katia.

La Trevisan e la Ricciarelli si sono lasciate andare a un duro sfogo contro alcuni concorrenti, che si stanno rivelando poco rispettose nei confronti degli altri inquilini. "Continuo a dire che sono degli sporcaccioni quelli che buttano le carte per terra, le scatole vuote per terra, le lattine per terra. Altro che formiche. Chi butta le cose per terra le deve tirare su" ha sbottato la soprano.

"Io se vedo le cose, anche degli altri, le butto [...] Per me ci sono due leggi una è questa la seconda: se la vedi e non è tua levala lo stesso. Poi gli uomini devono buttare la spazzatura, tutta la notte non può stare" ha replicato Miriana visibilmente scocciata. "La butto io la mattina. Ma io lo faccio volentieri" ha rivelato Alex Belli provocando la reazione di Katia: "Non si può dire io lo faccio volentieri, chi siamo gli spazzini della casa. A casa loro non fanno mica così".

