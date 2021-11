Grande Fratello Vip, il dolore di Manila Nazzaro: ''Esattamente un anno fa la gravidanza si è interrotta''

Gossip TV

Manila Nazzaro trascorre una giornata difficile, ricordando l’aborto spontaneo che ha subito e il dolore per le perdita del figlio con Lorenzo Amoruso.

È una giornata grigia e difficile per Manila Nazzaro, la bella ex Miss Italia che si è attirata la simpatia di molti fan del Grande Fratello Vip. Un anno fa, infatti, Manila ha perso il bambino che portava in grembo, frutto dell’amore con il compagno Lorenzo Amoruso.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro pensa all’aborto subito

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una coppia speciale e lo hanno dimostrato anche al Grande Fratello Vip, dando esempio di rispetto e vero amore, tenuto ben lontano dalle dinamiche del gioco. Un anno fa, Manila e Lorenzo hanno scoperto che l’ex Miss Italia aveva abortito naturalmente, perdendo il figlio tanto desiderato come coronamento del loro amore. Una notizia scioccante, che ha segnato profondamente la gieffina e il suo compagno. Poche ore fa, Manila ha mostrato la sua fragilità, parlando di quel momento particolare e intenso agli inquilini di Cinecittà, dal momento che è passato esattamente un anno dalla notizia dell’interruzione della gravidanza.

“Sono un po’ giù, sono delle giornate un po’ così. Perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo. Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene[…] Stamani mi sono svegliata e ho detto ‘non ci devo pensare oggi’. A distanza di un anno mi ritrovo qui, quando io pensavo che sarei diventata nuovamente madre”, ha raccontato Manila ad Aldo Montano.

L'ex Miss Italia, toccando un argomento caldo dopo il comunicato contro le affermazione di Alfonso Signorini, si è sfogata anche con Carmen Russo e Katia Ricciarelli, che hanno cercato di starle vicino il più possibile. Nel frattempo, Amoruso ha scritto un messaggio su Instagram per ricordare la dolorosa ricorrenza e fare forza alla sua amata Manila.

