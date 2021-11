Grande Fratello Vip, il crollo di Soleil Sorge dopo le parole di Alfonso Signorini

Gossip TV

L'ex corteggiatrice in lacrime dopo la diretta.

Nella tarda serata dell'appuntamento di ieri con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha affrontato alcune discusse dichiarazioni di Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al termine della scorsa puntata, davanti ad Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, ha paragonato Gianmaria Antinolfi ad uno scarafaggio a cui se si getta l'acido non muore ma si rafforza.

Signorini ha rimproverato duramente la Sorge, giudicando queste parole inopportune e fuori luogo.

"Hai tirato in ballo l’acido e sono temi sensibili. Sappiamo che quella non è l’intenzione, altrimenti ti avremo squalificato. Se voi mi dite che è lontano dai miei principi, prima di parlare pensateci due volte, invece di dire scemate. Poi dovete giustificarvi ed è antipatico […] Invece di dire che ti scusi con Gianmaria per la similitudine priva di senso, continui a giustificarti quando sappiamo che non era quella l’intenzione, altrimenti ti avremmo buttato fuori dalla Casa”, ha chiosato duramente il padrone di casa.

Soleil si è subito giustificata e ha sottolineato che non voleva assolutamente affrontare un tema così delicato come l'acido. Al termine della diretta, la Sorge si è scoppiata a piangere e si è sfogata con lo stesso Gianmaria che ha provato a consolarla.

"Il tema dell’acido… La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi" ha dichiarato piangendo la 27enne italo-americana.

"L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero incazzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera", ha concluso poi Soleil. Le parole della gieffina hanno diviso il pubblico e anche il rimprovero di Signorini per alcuni è stato giusto per altri decisamente eccessivo in riferimento ad alcune parole utilizzate da altri concorrenti che non hanno mai subito rimproveri.

