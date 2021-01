Grande Fratello Vip, il crollo di Maria Teresa Ruta e la reazione di Cecilia Capriotti: "È lei che mi ha offeso" (VIDEO)

Gossip TV

Maria Teresa si lascia andare a un durissimo sfogo al Grande Fratello Vip spiazzando tutti i concorrenti.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta ha completamente perso il controllo e avuto una crisi di pianto perché stanca di essere trattata con sufficienza da tutti i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

La furia di Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Tutto è iniziato quando alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, tra i quali anche Cecilia Capriotti, hanno scherzato sul fatto che Maria Teresa sia solita russare. Dichiarazioni che hanno portato la conduttrice a ripensare a tutte quelle volte in cui si è sentita criticata nella Casa e che l'hanno fatta letteralmente crollare: "Basta! Mi sono rotta i cog***ni. Basta! Dormo in lavatrice così non rompo i cog***ni a nessuno. Nessuno mi deve sopportare ca**o! Sono una persona, se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination. Basta!".

La Ruta ha continuato il suo sfogo e, furiosa, ha affermato: "Sono solo inca**ata, posso essere una volta inca**ata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sempre bene tutto! Posso sommare le cose e dire sono inca**ata per una volta? Le sommo le cose non è che non le vedo. [...] Non posso cambiare". Stefania Orlando ha cercato di rassicurare Maria Teresa, che una volta rientrata nella Casa del Gf Vip ha trovato tutti i suoi compagni di gioco pronti a consolarla. Tutti tranne Dayane Mello, Samantha De Grenet, Cecilia e Carlotta Dell'Isola.

Leggi anche La reazione inaspettata di Rosalinda Cannavò alla dedica del Fidanzato

Dopo avere assistito alla crisi di Maria Teresa, Cecilia ha tentato di capire cosa stesse succedendo: "Ma perché Carlotta ha detto che russava? Siamo state delicate, non abbiamo detto nulla. Carlotta poverina lo sai che è spontanea. Giulia ha chiesto: ‘Chi è che russava stanotte?' e Carlotta ha detto: ‘Maria Teresa'". Tommaso Zorzi, allora, è intervenuto attaccando la Capriotti, rea di aver esagerato con la Ruta: "Secondo me è esaurita da un po' di roba. Cecilia posso dire? È anche esagerata la tua reazione di questi giorni. Hai un po' esagerato. Non le parli, le hai risposto male stamattina. Lei è stata il pungiball di tutti". Parole che hanno scatenato la reazione di Cecilia: "Adesso addirittura è colpa mia. No, no non ci casco Tommaso, cambia discorso. Da essere io offesa, adesso è offesa lei. Tommaso non voglio sentirti. Non ci casco. Sono i giochetti che fate, mi dispiace. Sono io che sono offesa con lei, è tutto il giorno che sto male, ma come ti permetti a giudicare la mia reazione. Io ho le reazioni che voglio".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.