Grande Fratello Vip, il crollo dell'incrollabile Soleil Sorge: "Non ce la faccio più, mi sento sola"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in lacrime, si lascia andare ad un pianto disperato.

Momento di grande sconforto per la protagonista più chiacchierata del Grande Fratello Vip 6. Nel pomeriggio, Soleil Sorge è crollata in un pianto disperato, convinta che tutti i suoi compagni d'avventura le siano contro. L'ex corteggiatrice, parlando con Gianmaria Antinolfi, ha sottolineato come nessuno del gruppo si sia interessato a conoscerla realmente, accanendosi sulla sua persona e mettendola al centro di questioni che non le interessano.

"Io tengo duro, tengo duro, tengo duro però anche io ho i miei crolli, lo so che tutti si aspettano delle cose, io non ho neanche un minimo di…soltanto i miei follower meno male che ho loro che mi danno un minimo di affetto" ha dichiarato la Sorge. E ancora, in lacrime: "Qui dentro a nessuno frega un cavolo, tutti a parlare di sé stessi, a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento anche brutto dell’altro, e a me che non frega un cavolo di queste cose continuano a mettermi in mezzo solo a quelle robe lì. Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi. Devo essere sempre quella forte, quella che si deve difendere da tutti, quella con le spalle larghe, ma vaf***lo, non ce la faccio più."

Anche l'incrollabile Soleil è crollata davanti ai tanti scontri che l'hanno resa un'indubbia protagonista. L'influencer italo-americana ha avuto infatti accesi diverbi con quasi tutte le donne della Casa. Ma anche se nel grande loft di Cinecittà non è particolarmente amata, fuori dalla Casa Soleil sta conquistando un numero sempre più elevato di sostenitori. Nell'ultima puntata, è stata anche la più votata dal pubblico che l'ha salvata dalla nomination.

