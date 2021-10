Grande Fratello Vip, il confronto tra Nicola Pisu e Clarissa Selassié: "Sei stato influenzato"

Gossip TV

Nicola si confronta con Clarissa e Lulù in merito alle ultime nomination.

Ieri, lunedì 4 ottobre 2021, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto sono finiti Samy Yuossef, Amedeo Goria e Nicola Pisu, che subito dopo la diretta si è confrontato con Clarissa e Lulù Selassiè.

Il confronto al Gf Vip tra Nicola Pisu e Clarissa Selassié

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, nella Casa è arrivato il confronto tra Nicola, Lulù e Clarissa. "Io so che è un gioco, non c’è niente di personale quindi io la prendo bene. Non mi arrabbio con voi" ha affermato il ragazzo riferendosi alla nomination ricevuta dalle principesse e giustificando anche il suo voto espresso nei loro confronti.

"Averti visto distante da noi ci ha fatto male. Noi ti vogliamo bene ma tu, stando sempre con delle persone determinate, è ovvio che ascolti i loro discorsi e sei stato influenzato. Ho un grandissimo rispetto per te" ha dichiarato Clarissa provocando la reazione di Nicola. "Sono silenzioso, ma non mi faccio influenzare. Ho 33 anni eh. Io mi trovo bene con Davide. Tanto a lungo andare ci nomineremo tutti" ha replicato il ragazzo.

"Io non ci sono rimasta male perché tu mi hai nominato. Tu per me non sei falso, sei una persona onesta. Mi dispiace di questa situazione, tu hai delle persone intorno a te che hanno un'antipatia nei nostri confronti e ti parlano di noi...Purtroppo è un gioco però, delle volte, questo gioco è scorretto" ha dichiarato la Selassiè lanciando così una chiara frecciata a Soleil Sorge e Davide Silvestri.

