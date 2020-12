Grande Fratello Vip, il confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: "È stato tutto frainteso" (VIDEO)

Gossip TV

Natalia entra nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con il suo amato Andrea.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito al tanto atteso confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che ha avuto dei comportamenti molto strani che hanno insospettito l'ex tronista di Uomini e Donne. Ad aggravare la situazione ci ha pensato Dayane Mello, che ha sganciato una vera e propria bomba sul rapporto dei due innamorati.

Il confronto al Gf Vip tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

A seguito di un regalo natalizio, che ha letteralmente destabilizzato Andrea e creato scompiglio nella Casa, Natalia ha deciso di confrontarsi con il suo fidanzato. Alfonso Signorini ha chiamato il diretto interessato nel Confessionale, che gli ha rivelato: "Ho immaginato di tutto. Penso che Natalia sia una persona estremamente innamorata di me, penso sia stato un gesto di rabbia, impulsivo. Aspetto dei chiarimenti. Ho pensato a cosa possa essere successo qui dentro, ma le ho portato rispetto dal primo giorno che sono entrato qui e da quando siamo fidanzati. Io sono una persona espansiva, che abbraccia, sorride, scherza, si dà anche in amicizia. Certo, non penso neanche che Natalia si svegli la mattina così".

Dopo aver parlato con Signorini, Zelletta ha finalmente incontrato la sua amata Paragoni, che emozionatissima, ha preferito leggere una lettera: "Amore mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale. Il mio intento non era sicuramente questo, ho sottovalutato la differenza di percezioni e sensibilità che si ha qui dentro, rispetto a fuori. Il mio voleva essere un pensiero che ti facesse rivivere un ricordo di me, il mio profumo, il mio elastico, la scatola dell'anello a cui tengo tantissimo. È stato tutto frainteso".

"Sono successe delle cose, dentro e fuori dalla casa, che mi hanno portata a provare un forte disagio. Dentro la casa ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ho visto che cercavi il contatto fisico con altre ragazze a cui facevi complimenti che di solito a me non fai. Poi ti ho visto fumare, quindi smettila di fumare. Renditi conto che per me fuori da sola non è facile" ha aggiunto Natalia con la voce rotta dal pianto "Sento la mancanza di addormentarmi e svegliarmi con te. Di confidarmi con te. Ho chiesto di poterti vedere ma non è stato possibile, ti ho sempre sostenuto e non ho mai intralciato il tuo percorso. Sono fiera di te perché sei vero e puro. Io ti amo amore, ti amo da morire".

Un momento molto romantico che è stato duramente interrotto da Signorini, che ha parlato della grave insinuazione fatta da Dayane Mello. Secondo la modella brasiliana, Natalia avrebbe tradito Andrea a Capri. "Io sono stata al mare con amici e amiche. C'erano tantissime persone che possono testimoniare. Non ho dormito con quell'uomo assolutamente. Detto da Dayane poi" ha replicato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha cercato di difendersi dalle accuse. "Era una notizia che mi era arrivata all'orecchio e infatti quando me l'ha detto Dayane ho detto che sapevo tutto" ha aggiunto Giacomo Urtis interpellato dal conduttore del Gf Vip.

