Grande Fratello Vip, il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: "Sei arrivata sparlando di me"

Dopo le accese liti al Grande Fratello Vip, arriva il tanto atteso confronto tra Elisabetta e Selvaggia.

Momento di grandi confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di accese discussioni, è arrivato il tanto atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, che fin dal suo ingresso ha accusato l'ex di Flavio Briatore di non essere sincera nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

Il confronto al Gf Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Elisabetta e Selvaggia si sono rese protagoniste di diversi scontri al Grande Fratello Vip. La nuova concorrente del reality show di Alfonso Signorini, infatti, ha sempre criticato e provocato l’ex di Briatore accusandola di prendere in giro e illudere Pierpaolo. Dopo una lite furibonda scoppiata nella Casa la scorsa settimana, le due hanno avuto modo di confrontarsi.

"Ci siamo solo dati delle cose belle, nessuno ha tolto niente a nessuno" ha esordito la Gregoraci spiegando alla Roma il rapporto che la lega a Pretelli "Abbiamo trovato un equilibrio, lui si era abituato a questa situazione. Io ho detto che non me la sentivo per una serie di motivi e a lui questa cosa è sempre andata bene. Pier è grande, grosso e vaccinato, evidentemente gli sta bene. Io non ho preso in giro nessuno".

Elisabetta ha continuato ammettendo di non aver per niente apprezzato il modo con cui Selvaggia è arrivata in Casa e ribadendo di esserci rimasta molto male per il post pubblicato sui social: "Pier mi aveva detto che stavi sempre a parlare di me, sei venuta proprio con la gamba dritta. Io dentro alla Casa del Gf non le farei mai certe cose, non andrei oltre. Me la vivo a modo mio. Non ti sei posta bene, sei arrivata sparlando di me e dicendo peste e corna. A parti invertite tu che avresti fatto quando tu eri nel Cucurio? Non è carino dire tutte quelle cose, dimmele in faccia. Mi ha detto Pier che continuavi ad aggredirmi e a parlare male di me".

L'ex di Francesco Chiofalo ha provato a giustificarsi confessando che, ad oggi, il rapporto con Pretelli è cambiato: "Io sono rimasta malissimo, ora nemmeno il buongiorno mi dà, è follia. Ora sto avendo un confronto con te e lui mi mette il muso. Stiamo in quinta elementare? Io sono così, se tu mi attacchi e mi mandi a quel paese io non ci vedo più. Io ti ho giudicato per quello che ho visto".

