Grande Fratello Vip, il comunicato della Endemol dopo le parole di Alfonso Signorini: "Distanza dalla sua posizione"

La Endemol Shine Italy, società che produce il GF Vip si dissocia dalle dichiarazioni del conduttore

La Endemol Shine Italy S.p.A. società di produzione e distribuzione televisiva italiana che produce format televisivi tra i quali il Grande Fratello Vip ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si dissocia dalle dichiarazioni di Alfonso Singorini rilasciate durante l'ultimo appuntamento con il reality, andato in onda ieri, lunedì 15 novembre 2021:

Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell'aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dalla nostro ordinamento. Per rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni posso essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre atteno a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili.

Il conduttore è finito in una vera e propria bufera mediatica per aver espresso, durante il confessionale di Giucas Casella, la sua opinione in merito all'aborto: "Noi siamo contrari all'aborto in qualunque forma". Il web e molti personaggi noti hanno condannato senza appello le parole di Signorini.

"Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo. " ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social. Sulle dichiarazioni del conduttore si sono dissociate anche Sabrina Ferilli e l'ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati.

"Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difeda della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difenso, con assoluta fermezza. Indipendetmenete dai miei gruppi di lavoro", queste invece le prime parole del conduttore su Twitter.

