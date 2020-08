Gossip TV

Flirt in corso tra Ignazio Moser e Anna Safroncik dopo Cecilia Rodriguez?

Amore al capolinea tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? A lanciare la bomba è stato Oggi. Il settimanale, infatti, ha rivelato che sarebbe finita la relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip e che ci sarebbe un flirt in corso tra lo sportivo e una nota attrice italiana.

Flirt in corso tra Ignazio Moser e Anna Safroncik, l'indiscrezione?

Cecilia e Ignazio continuano a stare al centro del gossip. Nelle ultime ore il magazine Chi ha raccontato di una separazione avvenuta dopo una brutta lite, seguita a un periodo di forte crisi della giovane coppia. Il settimanale Oggi, invece, ha lanciato un vero e proprio scoop che ribalterebbe completamente la situazione.

Stando a quanto riportato da Dandolo, la storia d'amore tra Rodriguez e Moser sarebbe finita e lui avrebbe lasciato il noto locale Billionaire in Costa Smeralda in compagnia dell'attrice Anna Safroncik: "Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio. Non solo la coppia è scoppiata dopo la lite di Porto Cervo. Ma, come rivela Oggi, con lui è spuntata ora Anna Safroncik: supergossip! […] Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. […] Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo". Rumors che, se dovessero trovare conferma, sarebbero una doccia gelata per la sorella di Belen.

Leggi anche Simona Ventura commenta la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Al momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati su quanto accaduto e su quanto trapelato. Cecilia ha addirittura silenziato i propri profili ufficiali social e togliendo anche i commenti dall’ultimo post Instagram. La bella attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli ne Le Tre Rose di Eva, CentoVetrine e Carabinieri avrà davvero conquistato Ignazio?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.