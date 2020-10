Grande Fratello Vip, i Tre nuovi Vip non entrano in Casa: cosa è successo e la Reazione dei Concorrenti

Gossip TV

Stefani Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi non entrano nella Casa del Grande Fratello Vip, a causa di un sospetto caso di Covid: ecco la reazione dei gieffini.

Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip. I tre nuovi concorrenti della quinta edizione non hanno fatto il loro ingresso in Casa, come promesso da Alfonso Signorini, a causa di un sospetto caso di Coronavirus. Nel frattempo, i gieffini sono molto allarmati e iniziano a sospettare che sia accaduto qualcosa di grave, legato al virus.

Grande Fratello Vip, ecco perché i Tre nuovi Concorrenti non sono entrati in Casa

Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma avrebbero dovuto fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della Puntata di ieri sera, lunedì 26 ottobre 2020. A sorpresa, tuttavia, Alfonso Signorini ha annunciato che l’ingresso non è stato possibile a causa di un sospetto caso di Coronavirus. “Pochi minuti prima di iniziare la diretta di questo programma, abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre vip che questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa”, ha spiegato il presentatore del reality show, assicurando che si sarebbero svolti ulteriori controlli medici. Il pubblico è rimasto molto deluso dalla notizia, dal momento che le tre new entries promettevano di rimettere in discussione l’intero assetto della Casa. In particolare, l’ingresso di Bettarini avrebbe potuto ridestare l’interesse di Dayane Mello, sua ex fiamma, mentre quello di Selvaggia sembrava essere stato creato ad hoc per interrompere il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Guenda Goria capisce tutto e sospetta del Covid al GF VIP

Mentre sul Web impazza la curiosità del pubblico del Gf, che vuole scoprire quale dei tre Vip ha contratto il virus, Tommaso Zorzi si è lamentato per il mancato ingresso dei nuovi concorrenti. I gieffini sono stati completamente tenuti all’oscuro della situazione, in attesa di scoprire se Bettarini, Selvaggia e Giulia sono ufficialmente negativi. Le parole di Tommaso hanno allarmato Guenda Goria che, pensando alla situazione Coronavirus, ha ipotizzato che fuori la Casa la situazione si sia aggravata e che nessuno li stia informando di quanto accaduto. La figlia di Maria Teresa Ruta è convinta che il mancato ingresso sia dovuto al virus, mentre i suoi compagni rimangono sul vago e hanno intuito semplicemente che qualcosa non va. Nel frattempo, mentre Rosalinda Cannavò spaventa tutti, non resta che attendere gli esisti degli esami medici e sperare che i tre nuovi Vip possano entrare in gioco nella prossima Puntata.

