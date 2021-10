Grande Fratello Vip, i gieffini fanno rivelazioni inattese: ''Là sotto aveva…''

Gossip TV

Dopo le rivelazioni di Giucas Casella, alcuni gieffini parlano delle loro esperienze e Aldo Montano fa un elogio.

Giucas Casella ha raccontato di aver avuto esperienze intime con uomini, scoperchiando un tabù ancora molto diffuso, sebbene più accettato rispetto a qualche anno fa. Le parole del concorrente del Grande Fratello Vip hanno suscitato l’apprezzamento di alcuni uomini della Casa che, a loro volta, hanno parlato di simili esperienze e commentato la storia di Giucas.

Grande Fratello Vip, i gieffini rivelano dettagli intimi inattesi

Giucas Casella ha rivelato di aver avuto rapporti intimi con altri uomini, con una naturalezza che fa bene allo spirito e che ha colpito molto anche Alfonso Signorini. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, il presentatore è tornato sull’argomento e Giucas ha spiegato: “Perché l’ho raccontato? Perché per me è normale, non bisogna reprimere nulla. Ho avuto tanto dalla vita. Vivevo in una famiglia modesta, ma poi sono diventato Giucas. Ora ho un figlio meraviglioso, James, che è un affermato chirurgo. Lo amo da morire”. Il coraggio del Casella, che si è esposto con estrema naturalezza così come dovrebbe essere, ma spesso purtroppo non è, ha incoraggiato altri gieffini a raccontare delle proprie esperienze.

“Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne […] Una poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna”, ha ammesso Amedeo Goria. Anche Gianmaria Antinolfi si è mostrato favorevole all’idea di ampliare le proprie esperienze e di non badare troppo alla formalità della distinzione di genere.

“Sono d’accordo con Giucas, è normale ed è bello raccontarlo. Così si contribuisce ad abbattere il pregiudizio […] Io ho una storia di un mio conoscente. Lui è finito sulla sedia a rotelle e i genitori della sua fidanzata non volevano più che stessero insieme. Adesso invece io non ho avuto di questi problemi, anzi”, ha sottolineato Manuel Bortuzzo, su cui si è abbattuta la gelosia di Lulù. Infine, Aldo ha parlato di inno all’amore e tutti sembrano d’accordo almeno su questo argomento.

