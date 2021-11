Grande Fratello Vip, i fan mandano un aereo a Soleil Sorge ma lei si arrabbia: "Spreco di soldi"

Gossip TV

Il commento dell'influencer italo-americana gela i fan.

Poco fa, sopra il cielo della Casa del Grande Fratello Vip, è passato un aereo per Soleil Sorge. Il contenuto del messaggio ha indispettito l'influencer che ha parlato di uno spreco di soldi. "Soleil vola sola, noi vediamo" recitava il messaggio da parte dei sostenitori dell'ex corteggiatrice. Un chiaro riferimento nei confronti di Alex Belli e di chi vorrebbe la Sorge staccarsi dal teatrino con l'attore e dal triangolo annesso con Delia. "Invece di mandare affetto mi mandano ste cose" il commento gelido della Sorge che ha probabilmente capito che l'aereo non fosse non unicamente per lei ma anche contro Belli. Mentre quest'ultimo non ha commentato, Gianmaria Antinolfi ha compreso subito il riferimento: "Alex sarà contento.." ha detto l'imprenditore campano ironicamente.

I tanti sostenitori dell'ex corteggiatrice, preferita dal pubblico in diverse occasioni, non appoggiano la storia con Alex, vendendolo calcolatore e finto. Mentre Soleil sembra davvero essere presa dall'attore emiliano, lui convince di meno e si alternato indiscrezioni che lui e la moglie avrebbero orchestrato tutto prima di entrare al Grande Fratello Vip. L'influcener campana, Deianira Marzano, nel corso della puntata di ieri, ha rispolverato una Ig stories datata il 3 novembre scorso dove aveva annunciato la paparazzata della Duran mostrata ieri da Alfonso Signorini.