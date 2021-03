Gossip TV

I fan dei Prelemi si scagliano contro Margherita, madre di Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa sta succedendo.

Fan dei Prelemi in rivolta sui social. Quando la madre di Pierpaolo Pretelli ha condiviso una foto di Ariadna Romero insieme al nipotino Leo, è scoppiata la polemica e c’è chi crede che la signora Margherita non abbia ancora accettato la relazione tra suo figlio e Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip, la madre del Pretelli fa infuriare i fan di Giulia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono innamoratissimi, tanto da scansare senza fatica le voci su una presunta crisi. In attesa di nuovi progetti futuri, la coppia vive una relazione a distanza e l’influencer italo-persiana sembra finalmente serena. I due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno incantato il pubblico di Canale5 con la loro storia d’amore, nonostante le polemiche dovute ai fan dei Gregorelli. Polemiche amplificate dal fatto che la famiglia di Pierpaolo avesse fatto capire chiaramente di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia.

Nelle ultime ore, la madre del gieffino Margherita ha condiviso una foto che ritrae suo nipote in compagnia di Ariadna Romero. Una foto bellissima, non fosse che dopo le parole riservate a Giulia ha tutta l’aria di essere una chiara frecciatina nei confronti della nuova fiamma del Pretelli. Neanche a dirlo, sui social si è scatenato un putiferio e i fan della power girl si sono ribellati alla nuova suocera dall’italo-persiana. “Ogni suo posto è un affronto a suo figlio, per la sua felicità con Giulia Salemi. Perché non si ferma adesso? Dovrebbe fare un passo indietro difronte all’amore”, tuona un utente seguito da un altro: “So che Ariadna ha un compagno, e lo so per certo. Perché tu mamma di Pier continui a non avere rispetto per Pier e per la sua fidanzata, di cui è innamoratissimo? Che tristezza di madre”.

Ciao @pierpaolopretel,non so se nella vita ti sei sentito poco capito,se ti sei sentito solo, incompreso,ma sappi che qui tra noi hai sostenitori che ti comprendono,ti stimano per ogni tua scelta e ti amano per quello che sei #prelemi in direzione ostinata e contraria pic.twitter.com/QrQmA1jbS9 — ⚡️🐨💅🏼🍵Alice (@Alicarbss) March 22, 2021

Insomma non è chiaro se la Salemi sia riuscita ad entrare nelle grazie della madre di Pierpaolo, che ancora non ha fatto entrare la sua fidanzata in famiglia. Quel che è certo, è che Giulia può contare sul sostegno di Dayane Mello, che ha annunciato di avere un nuovo programma televisivo in cantiere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.