Grande Fratello Vip, i dubbi di Sophie Codegoni su Andrea Casalino: "Non è corretto"

Sophie critica il comportamento ambiguo assunto da Andrea al Grande Fratello Vip.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Intanto, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono confrontati sul comportamento ambiguo assunto da alcuni concorrenti nella Casa.

L'amaro sfogo di Sophie Codegoni al Gf Vip

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti al televoto anche Gianmaria, che ha confessato a Sophie il suo desiderio di lasciare il programma stasera. Tra una chiacchiera e l’altra, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato al suo compagno di gioco di essere rimasta basita dal comportamento assunto da alcuni Vipponi.

Le parole della Codegoni si riferiscono al fatto che alcuni Vip hanno rivelato di essere fidanzati soltanto a programma inoltrato: "Adesso in corsa tutti stanno dicendo che fuori hanno delle frequentazioni. Secondo me non è corretto, magari sono io che sono maliziosa ma se tu hai una frequentazione fuori lo dici subito. Se non lo dici mi fai pensare che tu prima voglia capire se puoi creare una dinamica di coppia, che è quella che funziona di più".

Sophie ha poi continuato il suo discorso riferendosi al comportamento ambiguo di Andrea Casalino, che molte volte ha parlato di un possibile interesse nei suoi confronti: "Quando ho sentito Andrea dire quelle cose ci sono rimasta, anche perché ci ha marciato un po' con me. Non perché io ci sia rimasta male eh, ma per una questione di coerenza. Fai la battutina, ci marci un po' sopra, quando capisci che non sono interessata allora dici di avere una relazione".

