Grande Fratello Vip, i dubbi di Gianmaria Antinolfi: "Sono diventato immune al dolore"

Gianmaria Antinolfi si sfoga con Miriana Trevisan.

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, il ragazzo si è lasciato andare a una confessione inaspettata riguardante il suo rapporto con la fidanzata Greta.

Lo sfogo di Gianmaria Antinolfi

Parlando in giardino con Miriana Trevisan, Gianmaria si è lasciato andare a un duro sfogo circa il suo rapporto con Greta. "Non si è nemmeno messa un attimo nei miei panni, col pensiero che se mi dai mezza informazione qua dentro cosa poteva scatenare" ha dichiarato il concorrente ripensando all'incontro avuto con la fidanzata al Grande Fratello Vip.

"Mi sono talmente fatto tanto male i primi giorni, che sono diventato immune al dolore. Ho chiesto scusa e mi dispiace ma non mi fregava più niente di quello che dicevano gli altri. Poi è venuta Greta, poi mia mamma e ho iniziato a ritrovarmi nel dolore" ha aggiunto Antinolfi mostrando tutta la sua delusione.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Gianmaria, Miriana è intervenuta affermando: "Oggi ti sento meno legato a Greta. Hai bisogno di un chiarimento sennò parti per i tuoi viaggi mentali. Oggi è perché non mi hai capito avevo bisogno di te. Avevi bisogno di una rassicurazione". L'ex di Belen Rodriguez riuscirà a sciogliere i suoi dubbi?

