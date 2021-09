Grande Fratello Vip, i concorrenti stroncano la Fidanzata di Gianmaria Antinolfi!

Gossip TV

I concorrenti del Grande Fratello Vip criticano senza pietà Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, abbiamo assistito all’ingresso in Casa di Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Viste le dinamiche che si sono create al Grande Fratello Vip tra il partenopeo e l’ex fidanzata Soleil Sorge, la Mastroianni ha deciso di intervenire in prima persona. Secondo i gieffini, tuttavia, la ragazza non sarebbe del tutto sincera riguardo ai propri sentimenti.

Grande Fratello Vip, tutti contro la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello Vip si è consumato un dramma tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due concorrenti hanno messo fine alla loro liaison prima dell’estate ma il partenopeo sembra non aver ancora dimenticato la bella influencer. Tra accuse e momenti di tensione, Soleil e Gianmaria hanno tenuto banco per diverse settimane, fino a quando la fidanzata dell’imprenditore ha deciso di intervenire in prima persona. Greta Mastroianni si è scagliata contro Soleil, accusandola di aver detto cose gravissime sul conto del suo fidanzato e chiedendole di dosare meglio le parole.

Per tutta risposta, la Sorge ha voltato letteralmente le spalle al confronto e ha preferito dissociarsi dalle questioni amorose dell’Antinolfi. Conclusa la puntata, alcuni gieffini hanno commentato l’intervento di Greta, ammettendo di non aver affatto apprezzato il suo comportamento e la latitanza nei confronti dell’Antinolfi. “Quando le ha detto “Io voglio uscire con te”, lei invece di accennare anche solo ad un sorriso, ha detto “No Gianmaria stai qui”. Fai un sorriso, uno sguardo. Non ho visto il minimo sentimento da parte sua”, ha fatto notare Sophie Codegoni.

Anche Alex Belli, al centro del gossip diffuso da Katia Ricciarelli, ha confessato di aver trovato fuori luogo la critica in diretta tv a Gianmaria. “Ci sono rimasto malissimo, sono rimasto spiazzato. Arriva la sua donna, che sa che strai prendendo dei cespugli di schiaffi, io vengo e ti difendo a spada tratta”, ha commento il Belli. Soleil, dal canto suo, si limita ad augurare ai due una vita serena con la sua solita ironia tagliente.

