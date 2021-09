Grande Fratello Vip, i concorrenti senza filtri: "Ecco perché abbiamo deciso di partecipare al programma"

Gossip TV

I 22 concorrenti della sesta edizione del Gf Vip rivelano i motivi che li hanno spinti a entrare nella Casa.

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato ufficializzato e sono ben 22 i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i nuovi concorrenti si sono raccontati senza filtri rivelando i motivi che li hanno spinti a partecipare al reality show di Alfonso Signorini.

Il cast ufficiale del Gf Vip 6, le confessioni dei concorrenti prima del debutto

Manca davvero poco alla prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 13 settembre su Canale 5. Nell'attesa, i 22 concorrenti hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni, tra cui il motivo che li ha spinti ad accettare la proposta di Signorini. "Credo sia una bellissima esperienza e un'opportunità lavorativa. Spero di cucinare, farli divertire e offrirò consigli di benessere e beauty. Magari anche lezione di inglese per i monoglotti" ha confessato Soleil Sorge.

"Partecipo per rimettermi in gioco. Sarò un'amica, una sorella, sarò molto accomondante" ha dichiarato Raffaella Fico seguita da Tommaso Eletti, l'ex protagonista di Temptation Island finito già al centro delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni sulle opinioniste del Gf Vip "Sono famoso per aver tradito la mia ragazza davanti a tutta Italia a Temptation Island. Sono un ragazzo molto semplice, vero". E ancora, Alex Belli ha affermato: "Una volta finito il programma spero di riabbracciare Delia e andare avanti con il nostro progetto di vita". Grande attesa anche per l'ingresso di Francesca Cipriani: "Amo i reality e il primo amore non si scorda mai".

Tra i concorrenti più interessanti di questa edizione c'è sicuramente Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria: "Partecipo per scoprire i tabù della disabilità e farmi conoscere. Mi confronterò con gli altri. Sono buono. A volte penso più agli altri che a me stesso". Nella Casa del Gf Vip entrerà anche un altro sportivo, Aldo Montano: "Sono stato spinto da mia moglie, che mi ha incoraggiato. Sarò leale, sincero e collaborativo".

