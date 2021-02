Grande Fratello Vip, i concorrenti preoccupati per il Biglietto di ritorno: "Se lo avesse Elisabetta Gregoraci..."

Gossip TV

I concorrenti del Grande Fratello Vip ragionano sul biglietto di ritorno e su chi potrebbe averlo preso.

La Finale si avvicina, giorno dopo giorno, e i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip devono mettere le carte in tavola, ragionando sui possibili colpi di scena. Sin dall’inizio di questa avventura, infatti, i Vipponi erano a conoscenza del famoso ‘biglietto di ritorno’, che permette ad un gieffino eliminato di tornare in Casa. Tra mille ragionamenti, Rosalinda Cannavò ipotizza che se fosse stato assegnato ad Elisabetta Gregoraci o Francesco Oppini, questa opportunità sarebbe andata persa per sempre.

Grande Fratello Vip, agitazione in Casa per il biglietto di ritorno

Mancano ormai pochissime settimane alla Finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione storica, la più lunga di sempre, che ha riscosso un successo strepitoso grazie al cast variegato e ad alcuni concorrenti, in grado di mettere in luce le dinamiche del gioco e di crearne sempre di nuove. Tra i preferiti del pubblico ci sono, senza dubbio, Dayane Mello e l’irriverente Tommaso Zorzi che, grazie al loro carattere focoso, hanno animato Cinecittà durante i lunghi mesi di reclusione. Arrivati a questo punto, tuttavia, tutti vorrebbero poter accedere alla vittoria per dare un senso a questa lunga esperienza.

Dopo un risveglio sereno, segnato dalle confidenze di Tommaso e Stefania Orlando, che durante la notte hanno sparlato dell’amica Maria Teresa Ruta, alcuni inquilini parlano del famoso ‘biglietto di ritorno’ che dà la possibilità ad un eliminato di tornare in gioco. Rosalinda Cannavò ipotizza che potrebbe averlo uno dei concorrenti squalificati, oppure qualcuno che non aveva voglia di tornare. “Se lo avevano Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci non sarebbero tornati… Non ce lo dicono così non sappiamo chi di noi lo ha”, confida la Cannavò.

La Orlando ha ammesso che non è sicura di volerlo utilizzare, nel caso fosse lei la gieffina baciata dalla fortuna, dal momento che per lei è importante la scelta del pubblico. Rosalinda, tuttavia, fa notare che spesso le Nomination sono sfalsate dal fatto di essere rimasto con le personalità più forti, ma non per questo perdere al televoto vuol dire che gli spettatori non ti vogliono al Gf Vip. Dunque, la siciliana lo userebbe senza troppe remore. La domande rimane aperta: chi ha il biglietto di ritorno?

