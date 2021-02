Grande Fratello Vip, "Ho sognato che facevamo se**o e tu piangevi": Dayane Mello spiazza Andrea Zenga

Gossip TV

Dayane Mello spiazza Andrea Zenga con un racconto hot nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello ha ribadito più volte di provare una certa attrazione per Andrea Zenga. Sebbene il concorrente del Grande Fratello Vip le abbia fatto capire di non essere interessato, la bella modella non demorde e sorprende Zenga con un racconto piuttosto hot che riguarda un sogno erotico.

Gf Vip, Dayane Mello sogna di fare l'amore con Andrea Zenga

Dayane Mello può tirare un sospiro di sollievo. È lei la prima finalista donna della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e non senza merito. La modella brasiliana è stata l’anima della Casa più spiata d’Italia, protagonista di momenti hot, di furiose liti e di improvvisi tradimenti. La Mello è amatissima dal pubblico e in molti scommettono che sarà proprio lei, con la sua tenacia e il suo spirito indomito, a vincere il reality show di Canale5.

Nonostante sia al riparo dalle Nomination, Dayane non si tira indietro e continua a creare dinamiche sempre nuove, dimostrando che Alfonso Signorini ha fatto bene a scommettere su di lei. La brasiliana non ha trovato l’amore a Cinecittà, anche se il suo cuore sembra propendere per Andrea Zenga. Il gieffino è entrato al Gf Vip in punta di piedi, diventando uno dei concorrenti più apprezzati grazie al suo carisma e alla sua educazione esemplare. Zenga è single ma non per questo si lascia ammaliare dall’avvenente Dayane.

Il sogno hot di Dayane Mello che spiazza i concorrenti del Gf Vip

Dopo le polemiche per l’incontro con il padre Walter Zenga, l’ex volto di Temptation Island si è trovato a dormire nella stessa camera della Mello. I due hanno dormito a debita distanza ma al risveglio la brasiliana ha sorpreso Andrea con un racconto piuttosto hot. “Se sapessi cosa ho sognato con te… Che facevamo l’amore e tu piangevi! Eravamo in un loft bellissimo e facevamo l’amore, eri felice e piangevi”, ha confessato la Mello.

Il gieffino, evidentemente spiazzato, ha cercato di far cadere l’argomento ma Alda D’Eusanio ci ha messo lo zampino, chiedendo a Dayane se fosse felice del sogno e lei ha ammesso di essere piuttosto entusiasta. Purtroppo per la modella, Zenga non sembra nutrire lo stesso interessamento anzi, poche settimane fa, ha liquidato la faccenda dichiarando che Dayane non rispecchia il suo prototipo di donna.

Giorno 140, quadro clinico

Dayane a Zenga: "Ho sognato che facevamo l'amore e poi tu piangevi" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/19m5vjlWKe — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 1, 2021

