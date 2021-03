Grande Fratello Vip, "Ho rivisto il mio ex, lui ha sofferto": Rosalinda Cannavò fa una confessione a Live- Non è la d'Urso

Gossip TV

Rosalinda Cannavò, ospite nello studio di Live-Non è la d'Urso dopo il Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver avuto un confronto con l'ex fidanzato Giuliano Condorelli.

Rosalinda Cannavò è stata eliminata ad un passo dalla Finale del Grande Fratello Vip, ma ha vinto qualcosa di ben più importante che un montepremi: l’amore. L’attrice siciliana è felice con Andrea Zenga, ma tutti si chiedono cosa ne è stato dell’ex fidanzato Giuliano Condorelli lasciato a distanza dalla Casa senza un reale confronto. Ospite del salotto di Live-Non è la d’Urso, la Cannavò ha ammesso di aver incontrato Giuliano ed ecco cosa si sono detti.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò rivela di aver incontrato l'ex Fidanzato

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha fatto un’evoluzione senza precedenti abbandonando la maschera di Adua Del Vesco per mostrare agli spettatori la vera sé stessa. Tra un finto amore e l’altro, la gieffina ha parlato a lungo della sua relazione con Giuliano Condorelli, lo storico fidanzato dal quale si aspettava di ricevere una vera e propria proposta di matrimonio dopo circa dieci anni di relazione. Rosalinda, tuttavia, ha avuto talmente tanto tempo per riflettere sulle fragilità di questa storia d’amore da accorgersi di non voler più continuare con Giuliano a causa di mancanze palesi nel rapporto, ma anche a causa dell’interesse scatenato dall’ingresso di Andrea Zenga al Gf Vip.

La Cannavò, infatti, si è lasciata andare con il gieffino e adesso i due formano coppia fissa, mentre il Condorelli si è tutelato diffidando tutti dal parlare della sua persona in diretta Tv. Cosa è successo dopo la Finale del reality show di Canale5? A rivelarlo è stata la Cannavò che, ospite nel salotto di Live-Non è la d’Urso, ha dichiarato di aver contattato Giuliano.

Gf Vip, ecco cosa è successo tra Rosalinda e Giuliano Condorelli

“Il mio ex l’ho incontrato 2 giorni fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso. Gli ho chiesto scusa, perché non è stato carino quello che è successo nelle scorse settimane. Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito anche se ha sofferto”, ha ammesso la Cannavò a Barbara d’Urso.

Decisamente un reazione da applauso quella di Giuliano, che avrebbe potuto sfruttare la situazione a suo vantaggio se fosse stato interessato alla popolarità grazie alla principessa delle favole di cartone più famosa del piccolo schermo. Nel frattempo, Rosalinda ha rotto il silenzio sul rapporto con Dayane Mello che nelle ultime settimane prima della sua eliminazione si era decisamente freddato.

