Grande Fratello Vip, "Ho rivisto Elisabetta Gregoraci dopo il programma": la confessione di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ammette di aver rivisto la Gregoraci dopo il Gf Vip e spiega perché tra loro non sarebbe mai potuto nascere nulla.

I fan dei Gregorelli non si arrendono e vogliono vedere insieme Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. A niente sono servite le dichiarazioni di entrambi, che hanno parlato di una simpatia e non di amore, meno che mai i fan tengono conto del fatto che il loro beniamino sia sinceramente felice con Giulia Salemi. Le ultime dichiarazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip mettono in chiaro, una volta per tutte, il pensiero di Pierpaolo sul suo flirt con Elisabetta, rivelando che tra loro c’è stato anche un incontro dopo la fine del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha rivisto Elisabetta Gregoraci

Il percorso di Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip è stato segnato dall’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Tra i due sembrava stare per nascere un’intesa particolare e i fan si sono uniti sotto la bandiera dei Gregorelli per sostenerla. Bandiera che portano ancora levata nonostante entrambi abbiano voltato pagina da diverso tempo. Pierpaolo è felice con Giulia Salemi, e le fa una dedica dolcissima su Instagram in occasione del suo compleanno.

Elisabetta è tornata al suo lavoro e al figlio Nathan e non sembra intenzionata a voler riconquistare le attenzioni dell’ex Velino. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, non fosse che i Gregorelli non si arrendono e continuano a spingere affinché i due si riuniscano, cercando indizi immaginari anche sul web. Intervistato da Novella 2000, il Pretelli ha chiarito una volta per tutte la situazione con la showgirl calabrese.

“La mia storia con Giulia architettata per business? Schiocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabette Gregoraci. Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo”, ha commentato Pierpaolo ma chissà se i suoi fan lo ascolteranno!

